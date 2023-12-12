Люмос максима: как музыканты из Серпухова зажгли огонь в сердцах туляков

В творческом индустриальном кластере «Октава» прошёл квартирник с участием группы Lemium, который оставил после себя массу положительных эмоций. Ими мы хотим поделиться и с вами.

Lemium — так называется дуэт молодых ребят из Серпухова, которые играют музыку в двух совмещённых жанрах: инди и поп-рок. Творчество Lemium наполнено «мрачной романтикой» — оно цепляет, вдохновляет, буквально погружает в приятное чувство эйфории и лёгкой меланхолии. Ранее Lemium уже выступали на одном из музыкальных мероприятий Тулы Oktava Lab Fest и своим душевным исполнением зацепили многих слушателей. Поэтому в этот раз ребят решили пригласить в качестве основных исполнителей на один из самых душевных вечеров в творческом кластере «Октава».

Предзимний воскресный вечер, наполненный атмосферой отдыха и душевного расслабления, проник в помещение кафе в «Октаве». Мы, замёрзшие после прогулки по заснеженным улочкам Тулы, буквально вваливаемся в кофейню. На входе нас сразу охватывает волшебный аромат вкусного свежесваренного кофе и музыка в стиле chill-out и lo-fi на фоне. До начала не более 15 минут. Людей в кафе уже много. Мы, решив взять по чашечке горячего чая с мёдом, садимся на диванчики у стены и впитываем атмосферу предстоящего мероприятия. Вот у застеклённой стены два барных стула, стойки с микрофонами, гитарные усилители. Самих исполнителей ещё нет. Тусклый свет ламп, узорчатый ковер на импровизированной сцене, два микрофона, тихие разговоры. А пока все с трепетом ждут начала творческого вечера, мы общаемся с посетительницей квартирника, добродушной женщиной Виолой, и узнаём о её ожиданиях от мероприятия:

— Пришла сюда в первый раз, посоветовали друзья. Честно, — добавляет женщина, — ни разу не слышала об этой группе. Знаю только, что это молодые ребятки, а какие песни поют, не знаю. Мне всегда нравится приходить на мероприятия разные, ничего предварительно не зная о них. Так интереснее. Вот и сейчас. Но, думаю, мне должно понравиться. Молодые мальчики, должны петь хорошо.

Ещё немного разговорились о снежной погоде за окном, пока кофейню продолжал заполнять народ. На часах пробило 5 вечера. Вдруг у входа в кафе появились два выделяющихся из толпы силуэта. Музыканты Лёша и Женя подошли к своим инструментам и ловко приземлились на барные стулья. Лёша небрежно поправил причёску. Гул голосов утих, фоновая музыка тоже. Лёша наклонился к микрофону:

— Ну чё, Жека, раздашь романтики? — спросил он у своего коллеги.

— Конечно! — чуть скромно ответил Женя другу.

Внимание слушателей сфокусировалось на музыкантах. По периметру кофейни разлился приятный звук гитары. Квартирник начался.