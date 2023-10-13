Михаил Башаков: «Я счастлив от того, что я делаю»

6 октября на квартирнике в Туле выступил автор-исполнитель Михаил Башаков. Его песни известны многим. Почти каждый из нас слышал знаменитый кавер «Кто такая Элис?». Или же «Не парься, будь счастлив». Также он автор и других чудесных композиций, таких, как «Сопротивление нелюбви», «У меня под крылом солнце», «Нам нужен просто светлый день», «Великий Устюг».

В тот вечер он собрал Sold Out. На протяжении всего выступления сохранялась душевная атмосфера. Слушатели были в восторге. Сам Михаил Анатольевич — открытый и искренний человек. Нам удалось пообщаться с ним и задать несколько вопросов:

— Есть ли какой-нибудь ритуал перед выступлением, который помогает вам успокоиться?

— Конечно, есть ритуал. Мне необходимо поймать волнение, которое в любом случае есть. И побыть на волне волнения. Понять, что энергия чистая, осознать это. Должна состояться маленькая медитация перед концертом.

— О чём будет альбом, над которым вы сейчас работаете?

— Это самая глубокая и нужная политика. Тебе нужно осознать, что ты живёшь на Земле и сейчас идёт время твоей жизни. Это твоя судьба. Это вопросы, которые задавали все люди во все века. Я хочу, чтобы каждый альбом был о главном.

— Есть ли какой-то совет родителей, который они дали вам в детстве, и он повлиял на вас?

— Самый главный совет вы можете даже не услышать от родителей, озвученным вербально. Они хотят, чтобы мы были счастливыми. Совет, который мама, может быть, не произнесла, но он прослеживался во всех её поступках — занимайся любимым делом. Трать время на это.

— Что для вас семейное счастье?

— Семейное счастье — это любовь. Влюблённость проходит, а любовь нет. Нужна иерархия, которую понимает каждый супруг и дети.

— Какая книга изменила ваше мировоззрение?

— Много книг. Стругацкие — «Гадкие лебеди», «Над пропастью во ржи» Сэллинджера. И так они на каждом этапе возникали. А сейчас взялся за «Анну Каренину» и не могу оторваться.

— Была ли у вас в детстве мечта, которую пока что не удалось осуществить, но очень хотелось бы?

— По-моему, нет. Я очень счастлив от того, что я делаю. Если у тебя совпадает то, чем ты увлекаешься; то, чем ты зарабатываешь деньги; то, что нужно людям и то, что ты бы очень хотел — ты самый счастливый человек. У меня всё совпало.

***

Когда я вернулась с квартирника домой, то поделилась впечатлениями с мамой. Она была приятно удивлена. Ей известно творчество Михаила Башакова. А с песней «Кто такая Элис?» у неё связаны хорошие воспоминания. В начале 2000-х друзья мамы любили приходить к ней в гости. В дружеской компании они общались и слушали музыку. В том числе и знаменитый кавер музыканта. Фраза: «А мы в такой компании возьмём, да и припрёмся к Элис» оказалась актуальной. После выхода песни мою маму сравнивали с Элис. Впервые об этом она рассказала мне в тот вечер.

Фотографии и текст подготовлены студенткой первого курса кафедры журналистики ТулГУ Вероникой Богуновой в рамках проекта «Тула — культура без афиш».