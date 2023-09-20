Зачем поступать на журфак? Рассказывают студенты ТулГУ

Почему журналистика – правильный выбор? Отвечают второкурсники Института гуманитарных и социальных наук ТулГУ. Они только начинают писать тексты, так что не судите строго.

Анна Косарева





Мне было где-то 7 лет, когда я отдыхала у бабушки в деревне и брала своё первое интервью у дедушки. Он рассказал и показал, как рисовать лошадь за три секунды. Тем же летом бабушка слушала прогноз погоды, который я вела, указывая на лист бумаги на холодильнике. Получается, что сначала мне понравилось в это играть.

В школе проснулась любовь к литературе, которая приобрела невероятные масштабы в старших классах. Сочинения давались мне легко и оценивались высоко. Всё это привело к тому, что в 7 классе я уже определилась с профессией. Перед экзаменами поняла, что мне интересна определённая область, которую не хочу оставлять и в которой хочу развиваться. «Я же могу о ней писать!» - подумала я и ощущение, что упущу что-то важное пропало.

Мотив прийти в журналистику изначально выглядел так: «Хочу писать правду, чтобы люди знали». Но эта профессия - не только политика. На данный момент я здесь потому, что получаю удовольствие от всего, что делаю. Летняя практика была сложной, но безумно интересной. Одну из статей я писала на диком энтузиазме (как раз про ту область). Когда прочитала её утром, то поняла, что не нужно ничего менять (моё личное правило: напиши статью и прочитай её на «свежую голову» утром – если нужно исправь и отправляй). Пока не знаю, какая сфера журналистики окажется ближе, но я на своём месте и наслаждаюсь этим.

Александр Печников

В старшей школе мне нужно было выбрать – куда я буду поступать и, следовательно, какие предметы буду сдавать. Несмотря на то, что я учился в физико-математическом классе и моим любимым предметом всегда была алгебра, желания продолжать двигаться в направлении технических специальностей не было совсем. Короче говоря, при выборе моего дальнейшего профиля обучения я отталкивался “от обратного”.

Меня не интересовали обычные профессии или изучение точных наук. Как и большинство моих сверстников, я мечтал о карьере инфлюенсера. Каких-то интересов, которые были бы связаны с какой-либо профессией у меня не было, кроме английского языка. Исходя из таких вводных данных, я выбирал между рекламой, лингвистикой и журналистикой. Как вы понимаете, последняя специальность мне показалось наиболее привлекательной.

На самом деле я слукавил, когда написал, что у меня не было интересов, которые вели меня к какой-то профессии. Просто, один из них лишь косвенно относится к журналистике. К тому же, это испортило бы линию повествования с причиной “от нефиг делать”. Итак, что же это за увлечение? С детства я, как и большинство мальчиков моего возраста, начал увлекаться видеоиграми (ну, или же компьютерными играми, кому как удобно).

Так вот, ещё с трех лет львиная доля моего досуга проходила у монитора с мышкой и клавиатурой в руках. Изначально это было просто развлечение: скоротать время и получить дозу дофамина. В совсем раннем детстве это были простенькие головоломки, квесты и познавательные игры, но позже в мои руки стали попадать более качественные проекты. Я начал познавать всё разнообразие и величие игровой индустрии. Конечно же, мне хотелось узнать больше о своих любимых играх, а также узнать что-то новое о других, ещё неизвестных мне проектах.

Так я познакомился с YouTube, благодаря которому у меня появилась возможность смотреть видео по интересующим меня темам. Если в начале я смотрел обычные прохождения, то уже в подростковом возрасте меня заинтересовала игровая журналистика. Этот интерес не пропал до сих пор. В моих рекомендациях очень часто можно увидеть различные работы критических жанров, преимущественно превью, обзоры и анализ. К сожалению, игровая журналистика на данный момент находится в довольно плачевном состоянии, как в России, так и за рубежом. Объяснять почему, я не буду, ибо это растянет и так не короткое эссе ещё минимум на несколько сотен слов. Единственное, что стоит разъяснить: игровые журналисты – очень НЕкомпетентные люди.

Само слово “игрожур” в сообществе геймеров считается оскорблением. Чаще всего качественный критический материал выходит из-под пера не профессиональных журналистов, а простых любителей игр, которые снимают свои ролики или пишут статьи с банкой пива в руке и ещё несколькими в холодильнике. Так происходит потому, что игрожурам банально нечего сказать.

Зачастую они даже не проходят обозреваемый продукт полностью, либо из-за своей некомпетентности, либо из-за нехватки умения, либо из-за нехватки времени (материал нужно выпускать как можно быстрее, ибо пресс-версии не дают, а просмотры нужно делать пока горячо). Есть и случаи, когда из себя просто нечего выдавить, ведь ничего особенного не было подмечено. У “любителей” получается лучше, потому что они делают контент по тем играм, которые они любят и у них явно есть интересные мысли, которыми можно поделиться с другими.

Как мне кажется, я достаточно опытен, чтобы быть компетентным в вопросах сравнения продуктов друг с другом, да и к тому же у меня есть неочевидные заметки о понравившихся проектах. Мне хочется привнести в игровую журналистику, так не похожую по своей сути на классическую журналистику, больше профессионализма. Для этого я и поступил на кафедру журналистики. Мне хочется научиться писать интересные тексты, а также научиться работать с источниками, чтобы поднять российскую (и надеюсь мировую) игровую журналистику с колен, хотя в данном случае, скорее из гроба.

Дарья Варобьева





В 11 классе я решила сдавать ЕГЭ по литературе, так как другие предметы меня не очень интересовали. Но и сказать, что я хорошо знала школьную программу по этому предмету, было нельзя. Я, конечно, любила читать, но в большей степени зарубежную литературу (сейчас, кстати, ничего не изменилось). А готовиться к самому экзамену я вообще начала только в марте. Причины – обыкновенная лень и очень холодные отношения с отечественной литературой. В итоге я сдала экзамен на 68 баллов, что в моей ситуации очень даже неплохой результат.

После сдачи всех экзаменов я, конечно же, отдыхала. Кстати, наверно стоит отметить, что даже летом, после сдачи ЕГЭ, я не знала куда буду поступать. Так вот, отдых мой продлился недолго. Пришли результаты экзамена по математике – я не сдала. Я не была удивлена, но все равно переживала. Пришлось заново смотреть вебинары, которые я просто ненавидела и буквально заставляла себя их смотреть. Но злосчастную математику я все-таки пересдала.

Так что в итоге? Уставшая я, которая за несколько дней до окончания приёмной комиссии ТулГУ получила долгожданный аттестат, все никак не могла понять, кем я хочу быть и куда мне вообще поступать. Тут важную роль в моей судьбе сыграла моя любимая мама. Именно она начала искать университеты, в которые можно поступить с одной литературой. Таким образом, наткнулась на кафедру журналистики ТулГУ.

Я никогда не думала о себе в качестве журналиста, но все-таки решила подать документы. Но меня ждало ещё одно испытание – вступительный экзамен. К нему я, конечно же, не готовилась, но каким-то чудесным образом сдала его на 83 балла. Шок. На этот раз спасибо экранизации «Сияния» Кинга Кубрика, про которую я не менее чудесным образом вспомнила на экзамене и про которую и написала в своём сочинении. Потом сдача оригинала аттестата, оглашение списков поступивших, заселение в общежитие. И вот я, собственно, здесь.

Ника Ряховская





Не буду лукавить: я попала на кафедру журналистики случайно. У меня не было никаких ожиданий, но я и нигде не разочаровалась, так что это имеет свои плюсы.

В 11 классе в день написания итогового сочинения я поняла, что хочу сдавать литературу. До этого я готовилась к биологии, и чем больше готовилась, тем больше понимала, что с биологией я свою жизнь связывать не хочу. А по литературе у меня была замечательная учительница (которая в дальнейшем и помогала мне готовиться), так что подготовка к егэ приносила мне удовольствие.

Я до сих пор не до конца понимаю, почему я решила сдавать литературу. Наверное, я просто смотрела на свою учительницу и хотела быть таким же хорошим человеком, горящим своим делом, как она. Изначально я не знала о кафедре журналистики и собиралась в педагогический на филфак.

Следующим судьбоносным днем стало 18 июня, когда мы с классом и моей учительницей возвращались из Питера. Она просто невзначай сказала, что в ТулГУ есть кафедра журналистики, на которой работает ее подруга и учатся пару ребят из нашей школы, и что туда как раз нужна только литература, русский и вступительный экзамен.

Июль. Я иду на вступительный. Пишу сочинение о своей малой родине. Помню, что когда вышла, то у меня очень болела спина. Я не помню, чтобы принимала какое-то окончательное решение, но когда я ждала баллов за вступительное сочинение, я уже точно знала, что поступать буду именно на журналистику.

Я отучилась уже целый год, но я до сих пор не знаю, на своем ли я месте. Но сейчас я просто получаю удовольствие от учебы, так что даже если в итоге журналистика не окажется смыслом моей жизни, сейчас я рада, что учусь здесь и что пишу это эссе.

Мане Геворгян





Путь к выбору будущей профессии у меня был достаточно тернистый. Постоянные эмоциональные качели, которые двигали меня из крайности в крайность и не давали покоя, а причиной тому был страх ошибиться. Чуть позже я поняла, что этот страх и был моим главным заблуждением, ведь «худшая ошибка, которую можно совершить в жизни, — все время бояться совершить ошибку». Поняв это, я начала двигаться дальше и решила внимательнее понаблюдать за собой, за своими привычками, за тем, что у меня вызывает ярый интерес в повседневной жизни и это мне очень помогло.

Я, наконец, смогла выбрать две самые близкие и любопытные для себя профессии – юрист и журналист. Далее начала сопоставлять эти две профессии, искать плюсы и минусы в них для себя. Главным и, наверное, решающим фактором для меня оказались бесконечные бумажки, документы, договоры и т.д. в деятельности юриста, в которых я не хотела утонуть, да и вечно сидячий образ жизни явно был не для меня. Так я и пришла к своему совершенно осознанному выбору «я хочу стать журналистом!».

Журналистика для меня сейчас – это новые эмоции каждый день, смена обстановки, интереснейшие знакомства, крутые проекты и многое-многое другое. Я очень рада, что в один момент я остановилась и решила двигаться по зову сердца. Это меня и привело в нынешний мир увлекательной деятельности журналиста!

Варвара Афанасьева





Я много думала о том, кем же хочу стать и какое образование получить, но остановилась на журналистике. Почему? Всё просто, журналистика бывает разной и включает себя много различных видов, также связана с медиа пространством, где мне хотелось бы развиваться. Помимо этого, я занимаюсь фотографией и веб-дизайном, а в журналистике это тоже важно и нужно, поэтому смогу применять свои навыки здесь. Надеюсь, что мои ожидания по поводу дальнейшей учёбы оправдаются.

Алина Афанасенкова





Начиная с 10 класса, с подготовки к ЕГЭ и решения получать высшее образование, я начала думать, кем хочу стать в будущем, с чем связать свою жизнь. Самый важный критерий – профессия должна быть творческая. Знакомые и родные сразу начали предлагать варианты. Выбор встал между факультетом журналистики и дизайном.

Дизайн практически сразу отсеялся, на бюджет оказался слишком большой конкурс, а обучение на платной основе дорогое. Профессия журналиста сначала показалась плохой идеей, общаться с людьми я люблю, но стесняюсь и не умею. При этом люблю писать и много читаю, еще со школы сочинения были моей любимой работой.

Подписывая документы я думала, что институт поможет мне научиться коммуницировать с людьми, не стесняться и показывать себя. Вот уже второй год я студентка факультета журналистики, и я знаю, что не ошиблась.

Арсений Сенин





Меня зовут Арсений. На момент написания этого текста мне 19 лет. Я учусь, работаю и учусь работать. Всю осознанную жизнь меня терзало три вопроса: «кем стать?», «а каком направлении мне развиваться?» и «кто я на самом деле?». Родители с самого детства трясли меня и пытались получить ответ. Определиться было очень тяжело.

Попробовав себя в музыке и сыграв в двух музыкальных коллективах, иногда рисуя, фотографируя и читая книги, я наконец понял: — «Хочу снимать кино!». Присоединившись к «октавской» деятельности в киноклуб к своему хорошему другу, я грезил о ВГИКе. Мечта оборвалась на результатах ЕГЭ по литературе.

Я искренне верю в то, что судьба всегда желает нам только лучшего. И лишь в очередной раз в этом убедился, когда «Кинопоиск» подкинул мне в рекомендации фильм про Юджина Смита — всемирно известного фотожурналиста, прославившегося своим фоторепортажем из Минаматы. Под впечатлениями от фильма ко мне вдруг пришло осознание. Осознание того, что мое истинное призвание — журналистика. Профессия, освоение которой невозможно без углубления в миллионы разных ниш. Профессия, благодаря которой я смогу познать себя.

В этом тексте нет ни намёка на хорошую журналистскую работу. Он перегружен, в нём, возможно, много пафоса и лишней, не очень интересной читателю информации. Но в этом, наверное, и заключается вся его прелесть.