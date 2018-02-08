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Вечеринка с энергией

Вечеринка с энергией

Новый год позади, но праздничное настроение продолжает догонять нас фоторепортажами с новогодних вечеринок))). Одна из них прошла для клиентов и сотрудников велнесс-центра N-ergo в парк-отеле «Цитадель». Праздник посетили около 100 гостей.

Дарья Костюрина, Андрей Бачурин, Оксана Терновская.

По традиции, которую велнесс-центр соблюдает на всех своих праздниках, тренеры сделали творческие подарки гостям. Они подготовили несколько спортивно-танцевальных номеров: шейпинг в стиле 90-х, современные и восточные танцы.

Восточный танец от Елены Гвоздевой.

Отдельным «гвоздем программы» стала лотерея, в которой были разыграны подарочные сертификаты — на клубные карты, посещение сауны, солярия, сеансы в кедровой фитобочке и многое другое. Сюрпризы гостям — сертификаты на отдых в отеле и стрельбу в стрелковом клубе — преподнес и комплекс «Цитадель».

Елена Осетрова, Мария Безнощенко и Сергей Поляков.

Праздник завершился ярким фейерверком и красивым ритуалом, во время которого гости записали свои мечты и планы и сожгли их на костре с пожеланиями всего самого лучшего в новом году.

Другие подробности вечера — в галерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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