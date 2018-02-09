Просто добавь любовь!
Что романтичного приготовить для любимого человека в День святого Валентина, знают наши кулинарные эксперты — любитель и профессионал. Они предлагают два коротких пути к его/ее сердцу через желудок. Попробуем?
Шоколадные пирожные
от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар
Ингредиенты: 200 г плиточного шоколада, 200 г сливочного масла, щепотка соли, 3 крупных куриных яйца, 125 г измельченных грецких орехов, 100 г сахарной пудры, 125 г измельченных фиников, 125 г муки.
Приготовление
1. Продолговатую форму 28×18 см застилаем бумагой для выпечки. Разогреваем духовку до 180ºС.
2. Шоколад и масло растапливаем вместе в миске на водяной бане. Яйца взбиваем с сахарной пудрой в течение 3−5 минут, пока масса слегка не загустеет. Вмешиваем растопленную шоколадную смесь. Добавляем муку, просеянную вместе с солью, измельченные орехи и финики.
3. Выливаем тесто в форму, выпекаем 30−40 минут. Остужаем 10 минут, не вынимая из формы, после этого перекладываем пирожное на решетку.
4. Перед подачей нарезаем пирожное на квадратики.
Стоимость продуктов для приготовления пирожных (10 шт.) — 320 руб.
Соте из морепродуктов
от ресторана «Рыбки-креветки»
Владислав Печников, повар ресторана «Рыбки-креветки»
Ингредиенты: креветки, осьминог, мидии в раковинах, кальмары, рапаны, шафран, белое вино, сливочное масло, соус-чеснок (смесь растительного и оливкового масел с чесноком, пробитая в блендере), морская соль, свежая петрушка, хлеб для тостов.
Приготовление:
1. На раскаленную сковороду выкладываем морепродукты, заливаем белым вином, добавляем сливочное масло, шафран, соус-чеснок, соль. Блюдо готовится за считанные минуты.
2. Выкладываем кальмары, рапаны и осьминога на тарелку, по краю — ракушки с мидиями. Поливаем соусом.
3. Поджариваем два небольших тоста, украшаем ими блюдо. Посыпаем нарезанной петрушкой. Готовьте с любовью, ешьте с удовольствием!
Стоимость этого блюда в меню ресторана (без учета устриц) — 520 руб.