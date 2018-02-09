Просто добавь любовь!

Что романтичного приготовить для любимого человека в День святого Валентина, знают наши кулинарные эксперты — любитель и профессионал. Они предлагают два коротких пути к его/ее сердцу через желудок. Попробуем?

Шоколадные пирожные

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар — На День влюбленных порадуйте свою вторую половинку вкуснейшими сладостями! Эти пирожные очень просто готовятся — справятся даже мужчины. А чтобы воспоминания о празднике остались с вами надолго, часть пирожных можно заморозить: они хранятся в морозилке до трех месяцев. Перед подачей на стол просто разморозьте их (3−4 часа в один слой под салфеткой) — и романтика снова с вами!

Ингредиенты: 200 г плиточного шоколада, 200 г сливочного масла, щепотка соли, 3 крупных куриных яйца, 125 г измельченных грецких орехов, 100 г сахарной пудры, 125 г измельченных фиников, 125 г муки.

Приготовление

1. Продолговатую форму 28×18 см застилаем бумагой для выпечки. Разогреваем духовку до 180ºС.

2. Шоколад и масло растапливаем вместе в миске на водяной бане. Яйца взбиваем с сахарной пудрой в течение 3−5 минут, пока масса слегка не загустеет. Вмешиваем растопленную шоколадную смесь. Добавляем муку, просеянную вместе с солью, измельченные орехи и финики.

3. Выливаем тесто в форму, выпекаем 30−40 минут. Остужаем 10 минут, не вынимая из формы, после этого перекладываем пирожное на решетку.

4. Перед подачей нарезаем пирожное на квадратики.

Стоимость продуктов для приготовления пирожных (10 шт.) — 320 руб.

Соте из морепродуктов

от ресторана «Рыбки-креветки»

Владислав Печников, повар ресторана «Рыбки-креветки» — Сложно представить себе романтический ужин, в меню которого не присутствуют морепродукты, ведь они — одни из самых сильных афродизиаков, в них есть всё, что нужно для хорошего настроения, энергии, и они дарят наслаждение каждым своим кусочком. Наше соте готовится из свежайших морепродуктов с берегов Черного моря. Только из таких ингредиентов может получиться настоящий шедевр для романтического вечера!

Ингредиенты: креветки, осьминог, мидии в раковинах, кальмары, рапаны, шафран, белое вино, сливочное масло, соус-чеснок (смесь растительного и оливкового масел с чесноком, пробитая в блендере), морская соль, свежая петрушка, хлеб для тостов.

Приготовление:

1. На раскаленную сковороду выкладываем морепродукты, заливаем белым вином, добавляем сливочное масло, шафран, соус-чеснок, соль. Блюдо готовится за считанные минуты.

2. Выкладываем кальмары, рапаны и осьминога на тарелку, по краю — ракушки с мидиями. Поливаем соусом.

3. Поджариваем два небольших тоста, украшаем ими блюдо. Посыпаем нарезанной петрушкой. Готовьте с любовью, ешьте с удовольствием!