Сладость Рождества: два рецепта к празднику

Рождество всегда наполнено особым теплом: новогодние каникулы, домашний уют, щедрое угощение, близкие люди рядом… Приготовьте для них рождественские сладости по рецептам наших поваров: сделать их несложно, а удовольствие и комплименты гарантированы!

Итальянское печение бискотти

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль, кулинар-любитель Название этого лакомства образовано от двух корней: bi – это два, а scottare – печь, то есть бискотти – это буквально «испеченное дважды». Точнее, сначала испеченное, а зтем еще и подсушенное. Я предлагаю испечь бискотти в качестве рождественского подарка близким, положить его в красивую коробку и преподнести с добрыми пожеланиями. Бискотти просто в приготовлении, содержит полезные фрукты и орехи, особенно сочетается с кофе и красным вином. А его цитрусовый аромат с пряностями – это настоящий запах Рождества. Ингредиенты: 280-300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сахара, 2 яйца, 20 мл ликера амаретто, 50 г сливочного масла, щепотка гвоздики, 0,5 ч. л. корицы, 100 г цельного миндаля, 50 г сушеной вишни или клюквы, 50-70 г светлого изюма, цедра 1/2 апельсина. Приготовление 1. Перемешиваем сухие ингредиенты. Отдельно взбиваем миксером яйца и постепенно всыпаем в них сахар, вливаем ликер и растопленное масло. 2. В сухие ингредиенты добавляем жидкие, перемешиваем, добавляем орехи, сухофрукты, трем цедру апельсина. Из полученного теста формируем батончик, выкладываем его на пергамент и выпекаем при 160°С 30 минут. 3. Остывшие батончики нарезаем по диагонали на ломтики шириной 3 см, кладем их на пергамент и подсушиваем при 160°С по 15 минут с каждой стороны. Стоимость продуктов для бискотти (8 порций) – 230 руб.

Новогодние macarons

от кондитера Елены Сафоновой

Елена Сафонова, кондитер (@elena_safonova_cakes) Французский десерт macarons – невероятно легкий, волшебный, тающий во рту. Миндальное лакомство с характерной «кружевной юбочкой» готовить непросто, но если строго следовать рецептуре и маленьким хитростям, у вас все получится!

Ингредиенты

Для macarons: 150 г миндальной муки, 150 г сахарной пудры, 110 г белков (белки должны постоять несколько часов при комнатной температуре), 150 г сахара, 37 г воды.

Для шоколадного ганаша (начинки): 150 г темного шоколада, 300 г сливок 33%, 40 г сливочного масла.

Приготовление

1. Для ганаша в сотейник наливаем сливки, подогреваем до 50°С. Шоколад растапливаем на водяной бане или в микроволновой печи (осторожно, не перегрейте шоколад!). Сливки процеживаем и в 3 приема подмешиваем к шоколаду. Добавляем мягкое сливочное масло, перемешиваем до однородности и убираем в холодильник на ночь.

2. Просеиваем миндальную муку и сахарную пудру, добавляем к ним 55 г белков (не перемешивая).

3. Смешиваем в небольшом сотейнике воду и сахар (если нужно, добавьте краситель), доводим до кипения и варим до 118°С.

Параллельно взбиваем оставшиеся белки до средней плотности пены.

Постепенно тоненькой струйкой вливаем горячий сироп к белкам, продолжая взбивать, пока меренга не станет гладкой и блестящей (на венчике масса должна держаться и не падать, а носик белков, наоборот, должен не стоять ровно, а упасть).

4. Миндальную муку, сахарную пудру и белки перемешиваем до однородности, в два приема добавляем к этой смеси меренгу. Масса должна быть однородной, гладкой и мягкой. Перекладываем ее в кондитерский мешок с круглой насадкой №8 и отсаживаем macarons диаметром 3-4 см на пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Выпекаем в разогретой до 150ºС духовке 12-15 минут. На 8 и 10 минуте осторожно откройте и закройте духовку. Готовые macarons вместе с ковриком снимите с противня и остудите. Снимайте их с коврика только когда они полностью остынут.

5. Перекладываем ганаш (который мы готовили в пункте 1) в кулинарный мешок, выдавливаем его на одну половинку и накрываем второй. Готовые macarons убираем в холодильник в плотно закрытом контейнере на ночь. Кстати, хранить их в холодильнике можно не более 72 часов.

6. Для новогоднего украшения нам понадобится мастика, силиконовая форма (молд) с фигурками и пищевые красители. Мастику плотно утрамбовываем в молд и убираем в морозилку на 10 минут. Извлекаем фигурки и красим их пищевыми красителями, смешанными с водкой. Алкоголь испарится, а цвет останется. Фигурки приклеиваем к macarons с помощью ганаша.