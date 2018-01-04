Как готовить ПП-рацион в режиме нехватки времени

Чтобы похудеть, надо есть – часто и правильно. Об этом наш эксперт по стройности Мария Волкова уже не раз говорила. А чтобы есть часто, надо много готовить – по 5-6 порций еды на день. Пока мы доедаем новогодние салаты и радуемся длинным выходным, Мария подготовила небольшую «шпаргалку» о том, как подготовиться к рабочим дням, чтобы успевать готовить сбалансированную еду.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Вопрос времени - тема вечная и животрепещущая. Как правильно питаться в условиях его дефицита?

1. Можно есть одно и то же весь день, если вас это не напрягает. Например, только суп или гречку с котлетами, а на завтрак - яичница, потому что быстро. Вопрос готовки трех горячих и двух супов так отпадает сам собой. А теперь – к другим правилам-помощникам.

2.Обязательно варим супы. Дома всегда должен быть суп.

Суп хорошо насыщает, легко усваивается, не откладывается на боках. И его хватает надолго!

3. Держим дома продукты, которые быстро готовятся:

крупы в пакетиках (промыты, взвешены, расфасованы, сразу гарнир на весь день). Кус-кус даже варить не надо - просто заливаем водой.

куриную грудку.

рыбу и морепродукты. Если забыли достать их из морозилки заранее или только-только принесли из магазине - можно не размораживать, а просто промыть под холодной водой, и они быстро растают. Рыба, в крайнем случае, «дойдет» во время готовки.



4.Имеем в наличии природные усилители вкуса:

натуральные, нерафинированные масла (олива, кокос, кунжут и пр.),

сухофрукты

зернистую горчицу

грибы, можно сушеные

мёд

кокосовое молоко

соевый соус с хорошим составом

куркуму, тмин, зиру, карри, лавровый лист, барбарис, хмели сунели, прованские травы, паприку и пр. - в сухом виде.

базилик, розмарин, тимьян, укроп, петрушку, кинзу (по вкусу) - свежие.

морская соль. Она концентрированнее и полезнее обычной.

имбирь, чеснок, лук.



5.Запасаемся консервами (да-да, я не оговорилась – консервы!): кукурузу, горошек, фасоль, кабачковую икру, лечо и пр. по вкусу, рыбу в собственном соку, очищенные консервированные томаты.

Консервы незаменимы, когда бежишь с работы домой в надежде на суп, ан нет – всё съедено.

Дабы не налопаться бутеров или вафель с чаем, открываем фасоль, кладем консервированной горбуши, пару ложек лечо - вот и сносный ужин!



6.Заводим кухонных помощников: керамическую жаропрочную форму, пакеты и рукав для запекания, духовку (можно микроволновку, если умеете в ней вкусно готовить. Лично я её не так жалую, как духовку), чугунную сковороду.



7. Готовим быстрые блюда:

печеную и паровую рыбу.

овощи на пару с морской солью и тимьяном/розмарином (даже не надо ничего мешать: положили овощи в пароварку или дуршлаг на кастрюле с водой, поставили будильник-напоминалку и вовремя сняли с огня).

мясо и птицу на чугунной сковороде (мгновенно готовятся и нереально вкусные!).

запеченные блюда из мяса и индейки готовятся дольше, зато их не нужно мешать, переворачивать, стоять над ними.