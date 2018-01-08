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Какой косметикой пользуется специалист по перманентному макияжу?

Какой косметикой пользуется специалист по перманентному макияжу?

Сегодня изучаем любимые средства Алины Богомоловой, руководителя сети  студий Face Factory.

Парфюм. Отдаю предпочтение пряным ароматам, из последнего – Fleur Narcotique и Tom Ford Soleil Blanc.

Также много миниатюр Montale под настроение: intense cafe, honey oud, intensive peppers.

Тональное средство. Estee Lauder Double Wear – находка для моей кожи в зимний период.

Хайлайтер и румяна – MAC. Люблю запечённые средства для макияжа, поэтому уже давно отдаю предпочтение этой фирме.

Помады! Охх… моя страсть, у меня их, наверное, тысячи. В числе любимых – Jeffree Star Velour Liquid Lipstick, суперпигментированная, абсолютно матовая и очень стойкая. И водостойкий пигмент для губ и щек becca beach tint. Мгновенно впитывается, оставляя легкий намек на цвет.

Уход за телом. Одной из последних бьюти-покупок стало сухое масло для тела ST barth. После него люблю свою кожу, ощущения – как после салонного ухода.

Уход за лицом. На этом я помешана. Я не являюсь обладательницей идеальной кожи от природы, поэтому уход за лицом для меня на первом месте. Кремы и сыворотки привожу из-за границы.

В последнее время полюбила oil-терапию, приятно порадовало масло от фирмы Clarins.

Моя давняя любовь – сыворотка Estee Lauder Idealist! Палочка-выручалочка на все случаи жизни. Мгновенно преображает кожу, делает ее бархатной, а при длительном использовании, борется с несовершенствами.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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