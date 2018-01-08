Какой косметикой пользуется специалист по перманентному макияжу?

Сегодня изучаем любимые средства Алины Богомоловой, руководителя сети студий Face Factory.

Парфюм. Отдаю предпочтение пряным ароматам, из последнего – Fleur Narcotique и Tom Ford Soleil Blanc.

Также много миниатюр Montale под настроение: intense cafe, honey oud, intensive peppers.

Тональное средство. Estee Lauder Double Wear – находка для моей кожи в зимний период.

Хайлайтер и румяна – MAC. Люблю запечённые средства для макияжа, поэтому уже давно отдаю предпочтение этой фирме.

Помады! Охх… моя страсть, у меня их, наверное, тысячи. В числе любимых – Jeffree Star Velour Liquid Lipstick, суперпигментированная, абсолютно матовая и очень стойкая. И водостойкий пигмент для губ и щек becca beach tint. Мгновенно впитывается, оставляя легкий намек на цвет.

Уход за телом. Одной из последних бьюти-покупок стало сухое масло для тела ST barth. После него люблю свою кожу, ощущения – как после салонного ухода.

Уход за лицом. На этом я помешана. Я не являюсь обладательницей идеальной кожи от природы, поэтому уход за лицом для меня на первом месте. Кремы и сыворотки привожу из-за границы.

В последнее время полюбила oil-терапию, приятно порадовало масло от фирмы Clarins.

Моя давняя любовь – сыворотка Estee Lauder Idealist! Палочка-выручалочка на все случаи жизни. Мгновенно преображает кожу, делает ее бархатной, а при длительном использовании, борется с несовершенствами.