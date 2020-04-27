Музей «Куликово поле» провел первый весенний фестиваль «Сад Палисад» в онлайне

Как в наше время удается творить, становится карантин поводом для уныния или стимулом для творчества, о работе музейщиков «на удаленке» и «Плане Б» для музея мы побеседовали с директором музея — заповедника Владимиром Гриценко.

– В социальных сетях музея-заповедника «Куликово Поле» сотрудники организовали «Скучающий флешмоб». Вы-то сами скучаете?

– Не поверите, скучаю! (Смеется). Скучаю по нормальному рабочему ритму и графику. Скучаю по своим сотрудникам, не только по посетителям. Разумеется, сейчас ситуация неприятная, но я на жизнь смотрю с оптимизмом. Надеюсь, еще месяц, и все начнет выправляться.

Средства массовой информации — сейчас единственная возможность для музея общаться со своей публикой. Мне кажется, очень важно сейчас не растерять самых преданных посетителей, которые любят наши экспозиции, а сегодня вынуждены довольствоваться только интернет-пространством. Новых гостей мы тоже, разумеется, ждем всегда.

Не могу сказать, что жизнь замерла. До нашей встречи мы с сотрудниками музея имели удовольствие участвовать в научной конференции, которая посвящена истории засечных черт в России. В этом симпозиуме от Российского исторического общества приняло участие огромное количество регионов: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Белгород, Липецк. Сложно представить себе всю географию!

- Каким образом вы адаптировали мероприятия, например фестивали «Сад-Палисад» и «Былина», которые должны были проводиться оффлайн, в онлайн-формат?

- У нас весенний событийный календарь всегда насыщен. Мы стояли перед выбором: перенести ли эти мероприятия на срок позже — тем самым мы бы были в еще более подвешенном состоянии — или провести их в онлайн-формате. Решили, что праздник должен состояться при любой погоде. Сегодняшние обстоятельства не позволяют нам всем собраться, мы разделены. Но решили придумать формы, которые окажутся удобными для нас и наших гостей в данных условиях.

25 апреля уже прошел фестиваль «Сад-Палисад». Мы нашли возможность адаптировать некоторые особенности мероприятия под онлайн-версию. Например, когда ты находишься дома, а кушать все равно хочется, можно дополнить свое меню традиционным рецептам Куликова Поля. Этот спецпроект создан совместно с кафедрой журналистикой ТулГУ.

Фестиваль «Былина» мы тоже планируем провести в онлайн версии. Новый формат позволит людям на протяжении целого дня наблюдать за творческими порывами наших дарований. Интрига, кто займет первое место, будет сохраняться до последнего! Конкурсантам будет гарантировано как минимум внимание участников фестиваля, которых тысячи.

- Какие вы видите риски в проведении онлайн-мероприятий?

- В том формате, в котором мы сейчас будем проводить наши мероприятия, мы еще не работали. Одно дело — ты начинаешь с нуля мероприятие, а другое — переводить популярный фестиваль в другой формат.

Однако я считаю, что все будет так, как себя настроишь. Не сомневаюсь, что, если мы подойдем к делу с душой, — плохо не получится. После мероприятия каждый из сотрудников пишет свой анализ ситуации, что было удачно, что нет, что нужно изменить.

- Как держите связь с сотрудниками музея? Часто созваниваетесь?

- Я бы сказал, что количество чатов и информации в WhatsApp превышает все разумные пределы. Поэтому мы используем формат видеоконференций, который напоминает о живом человеческом общении.

Сотрудники музея выполняют разного рода работу. В первую очередь мы держим связь с теми, кто обеспечивает функционирование музея — даже в такой спящий период. С техническим персоналом общаемся круглосуточно. Большое окошечко в мир - наши соцсети и СМИ.

А режим настроен: есть понимание близлежащих задач, и наши долгосрочные годовые планы никто не отменял. Вспоминается плодотворная Болдинская осень Александра Сергеевича Пушкина. Она известна всем из школьных учебников. А в связи с пандемией вспомнили, что поэт не просто уехал творить, а был вынужден самоизолироваться, спасаясь от холеры. Этот период стал один из самых творчески насыщенных для поэта.

- По Вашему мнению, самоизоляция привлекла больше пользователей в социальные сети музея? Есть ли какая-либо статистика просмотров и комментариев?

- Я думаю, что сейчас не время подводить итоги. У нас это, к сожалению, часто случается: «К завтрашнему дню дайте мне полный отчет по просмотрам и комментариям!» Несомненно, возросла активность людей, но по понятным причинам. Сейчас у всех больше свободного времению. Наверняка стало гораздо больше отзывов, вовлеченности, комментариев…

- Люди соскучились и так выражают свои эмоции…

- Очень важно, чтобы сохранялось качество. Я думаю, что мы бы не смогли бы работать по — новому если бы до этого не была проведена большая работа. Мы серьезно занимались соцсетями и сотрудничеством со СМИ еще до объявления всех карантинов.

Никакая самоизоляция не заставит людей смотреть то, что им не нравится, что скучно, что сделано по-дилетантски. Найдется продукт более высокого качества. Работа в онлайн-пространстве производится по тем же законам, которым следует любой музей при подготовке экспозиций. Качество научного знания — задача № 1 для нас.

- Есть ли у музея-заповедника «План Б» на случай продления карантина?

- «План Б» всегда должен быть. Надеемся на лучшее, но готовимся к любому развитию событий. С точки зрения информации — у нас проблем не будет. Могут возникнуть проблемы с визуализацией, видеоконтентом. Не будет хватать видео — будем более глубоко работать непосредственно с текстом. Все равно никто не знает, какой интерактив мы задумали

Мы сейчас находимся в необычной ситуации. Для многих дом был это прежде всего домом, мы приходили туда и забывали о работе. Есть такое ощущение, что сейчас рабочий процесс приобрел не пятидневный характер, а круглосуточный и ежечасный (Смеется).

Рано или поздно вся история с карантином закончится. Но уже понятно, что мир изменится. А сейчас есть возможность для осмысления, мы можем абстрагироваться от всей этой суеты, которая порой заполняет нашу жизнь и сосредоточиться на чем-то важном.

В рамках проекта #coolpolepress беседовал студент 3 курса кафедры журналистики ТулГУ Дмитрий Соболев. Фото из архива музея.