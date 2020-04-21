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Куликово поле
Тайны Куликова Поля: почему произошла знаменитая битва?

Тайны Куликова Поля: почему произошла знаменитая битва?

Представляем новый видеопроект Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: «Куликовская битва: вопросы и ответы». В рамках проекта собраны вопросы о сражении, которые чаще всего задают посетители музея и пользователи соцсетей. Ответы на них подготовлены и озвучены докторами и кандидатами исторических наук, научными сотрудниками музея.

Первый выпуск отвечает сразу на два вопроса: была ли битва, и почему она произошла? Разберемся в ситуации вместе с кандидатом исторических наук, археологом, исследователем Куликова поля Андреем Николаевичем Наумовым. 

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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