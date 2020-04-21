Тайны Куликова Поля: почему произошла знаменитая битва?

Представляем новый видеопроект Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: «Куликовская битва: вопросы и ответы». В рамках проекта собраны вопросы о сражении, которые чаще всего задают посетители музея и пользователи соцсетей. Ответы на них подготовлены и озвучены докторами и кандидатами исторических наук, научными сотрудниками музея.

Первый выпуск отвечает сразу на два вопроса: была ли битва, и почему она произошла? Разберемся в ситуации вместе с кандидатом исторических наук, археологом, исследователем Куликова поля Андреем Николаевичем Наумовым.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.