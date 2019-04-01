Целковый, полушка и абак: в Туле открылась выставка «Вес да мера»

Вы знаете, что такое целковый? Или может — полушка? Или настолько продвинуты, что умеете считать с помощью абака? Заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Куликово поле» Кристина Столярова поделилась с нами этими секретами на открытии выставки «Вес да мера». Выставка начала работать на базе музейно-выставочного центра «Тульские древности».

В этом году исполняется 20 лет проекту «Секреты тульских мастеров». «Вес да мера» — еще один повод поговорить о том, как жили наши предки, погрузиться в прошлое, узнать много интересного.

На выставке представлено 128 экспонатов из фондов музея Куликово поле. Часть из них найдены в ходе раскопок на территории Тулы и Тульской области. Но основные — монеты, гири и весы, переданы фондами и найдены в ходе этнографических экспедиций.

Экспресс-интервью с Кристиной Столяровой:

— О каких фондах идет речь? Что из себя представляют музейные фонды?

— У каждого музея есть музейный фонд — это экспонаты, которые складываются из находок этнографических и археологических экспедиций, от частных дарителей и т. д.

В нашем музее фондов несколько: археологический, фонд предметов изобразительного искусства, этнографии, нумизматическая коллекция, военно-исторический фонд и т. д. Вот из них мы выбрали экспонаты, отвечающие тематике выставки: гири, весы, инструменты для взвешивания пороха, монеты разного достоинства

— Расскажите подробнее об экспонатах. Как связана коллекция монет с темой выставки?

— Логика проста. Деньги тоже относятся к категории «меры». Ведь все весы, гири, разномеры и счет использовались в торговле и при обмене товара.

Коллекция монет представлена XIX — началом XX века, и ее помощью мы можем вообразить себя покупателями лавки тульского купца. Например, мы могли приобрести:

— мешок муки — 24 копейки (цены все реальные, найдены в исторических источниках);

— бутылку минеральной воды — 10 копеек ;

— бутылку коньяка за 45 рублей.

Что такое сейчас для нас 45 рублей? Ничего! Но в ходе экскурсии мы узнаем, что зарплата, например, кухарки — 10 рублей, а фельдшера — 55 рублей (на бутылку коньяка и минералки — хватит).

Можно попытаться рассчитать свои траты. Допустим, кухарка с зарплатой 10 рублей могла купить одного рябчика, килограмм картошки и, к примеру, свечи. Свечей можно было купить аж 10 штук. Посетители выставки могут примерить разные роли и разные зарплаты. Все цены на продукты, утварь и домашний скот указаны в специальных карточках. Настоящая машина времени!

В этом же разделе выставки — интерактивный «абак» — старинная система счета. Мы привыкли считать на калькуляторах, но нашим предкам было гораздо сложнее. Счетовод или бухгалтер, как мы его сейчас назовем, ходил с мешочком вишневых косточек и считал на специальной доске. Так же использовали обычные счеты (помните? — такие были еще в советских магазинах). Так что посетители могут попробовать выполнить несложные (ли?) расчеты: посчитать и древнерусским способом и дореволюционным, и советским.

Вторая витрина выставки связана непосредственно с инструментами измерения. Здесь представлены разнообразные весы — от совсем маленьких, на которых взвешивали монеты или драгоценные металлы, до огромных для взвешивания мешков с зерном. Разнообразие весов впечатляет. Как вы думаете, что же еще могли взвешивать в маленьких чашечках? Может быть яд? Или лечебные травы?

Гири так же разнятся по величине. Всем посетителям предлагают попробовать себя в гиревом спорте — поднять двухпудовик (гиря около 30 кг), найденный в ходе раскопок на площади Ленина. Как спортивный снаряд, гиря считается исконно русским изобретением.

Проект Кулполепресс. Автор — Елизавета Рудакова, студентка третьего курса кафедры журналистики ТулГу.