Тула — Аргамач — Елец. Незабываемое путешествие выходного дня

В рамках проекта «Кулполересс — Донпресс» студенты кафедры журналистики ТулГу отправились в гости к соседям из Ельца. Первым пунктом назначения был археологический парк Аргамач.

Справка

Идея археологического парка Аргамач родилась из желания популяризировать богатейшее археологическое наследие региона Липецк-Елец. На территории парка проводятся масштабные археологические исследования. Аргамач находится в 2 км от федеральной трассы М-4. Ландшафт местности образован долиной реки Пальны, включающей выходы скальных пород, пещеры, ущелья, родники, реликтовые дубравы. Директор парка Александр Голотвин — ученый, археолог, настоящий подвижник своего дела.

На территории парка работает детский археологический лагерь, есть юрт отель и гостиница для туристов

Чай — это особая медитация

Мы приехали в Аргамач немного позже остальных, поэтому сразу направились в одну юрт юрт отеля, где вовсю шла чайная церемония. Наши коллеги — журналисты из Ельца и Воронежа уже устроились на полу на подушках и наслаждались горячим чаем. Когда мы пришли Максим Уласевич, ученик чайного Мастера У Дэ, заваривал чай уже в пятый раз.

Я бы никогда не догадалась, что этот чай заварен «не с пылу с жару». Это было очень странно, ведь я двадцать лет живу по правилу своего отца: «чай, заваренный дважды, пить нельзя». Оказывается можно. И, как сказал Максим: «Чай с каждым завариванием говорит вам что-то новое. Это своеобразная медитация, ничего общего не имеющая с выпитым наспех чаем «из пакетика»

Дядя Вася: «Все, что вы хотели узнать о любви, но стеснялись спросить»

Разгоряченные прекрасным чаем, мы вышли из юрты и встретили местного «Кузьмича» дядю Васю. На нем вся живность Аргмача. Он сразу повел нас посмотреть на двухнедельных козлят. От такого предложения отказаться было просто невозможно. Я никогда в жизни живьем козлят не видела, а тут они прямо передо мной, мы кормим их молочком и тискаем. На попечении дяди Васи четверо поросят, среди них любимчик гостей знаменитый поросенок Инь Янь, и двадцать коз с козлятами. Вот так. А кто — то вторую кошку боится заводить. На вопрос, как же он управляется один с таким хозяйством, дядя Вася отвечает: «Животных надо любить, тогда и заботиться о них не сложно». В стеклянной пол-литровой банке на подоконнике шуршит небольшая ящерка. У нее своя история. Этой зимой дядя Вася нашел ее в замерзших комьях земли, отогрел и оставил в своем домике до весны. Совсем скоро ее ждут солнечные полянки и новая счастливая ящерковая жизнь.

Что такое РусБорг

Перегладив всех возможных животных, мы отправились на встречу с Павлом Семеновым, организатором фестиваля средневековой реконструкции «Русборг». Принять участие в этом ежегодном историческом фестивале можно группой, или в одиночку. На него приезжают

участники и гости не только из соседних городов, и не только из соседних стран, но даже из дальнего Зарубежья. В стиле средневековья проводится множество конкурсов, таких как борьба на руках или на поясах, стрельба из лука, разведение огня и исторические эстафеты. Мы узнали правилах организации, и нюансах этих конкурсов, о том, что с появлением моды на «селфи» возможность получить травму на турнире, даже с муляжным оружием, резко выросла.

Разговор мы закончили на безопасной ноте. Павел дал ценные советы начинающим журналистам, рассказал немного исторических баек и пожелал приятного аппетита. Нас ждал ужин с настоящим узбекским пловом. Плов для гостей готовил директор парка Александр Голотвин. Так, подошел к концу первый день нашей поездки.

Елец

Утром следующего дня мы отправились в Елец. Первым делом приехали в туристско — информационный центр «Елецкий край». Директор туристического центра Юля Холина рассказала достопримечательностях Елецкой области. Юлия, не раздумывая, предложила нам маршрут по Воргальским скалам, или, как говорят местные, в «Русскую Швейцарию». Заповедник Воргольские скалы больше напоминает обрыв ущелья. Этим скалам больше двадцати миллионов лет, а такой вид, в котором мы их можем увидеть сегодня, они приняли около миллиона лет тому назад. Их высота более 50 метров. «Я ездила туда перед началом сезона, и это потрясающий вид» - говорит Юлия.

В заповеднике растет множество цветов, какие — то даже занесены в красную книгу. Фотографии заповедника такие заманчивые, что уже хотелось схватить рюкзак и направиться на экскурсию по этим скалам. Но не в этот раз. Нас ждал неброский, провинциальный и очень милый городок Елец. Мы с гидом прошлись по нему и узнали много интересного. Здесь провел свою юность Иван Бунин. Мы видели разрушенный храм, на который Бунин забирался в свои юношеские годы, чтобы позвонить в колокола на Пасху. Мы были во дворе дома — музея композитора Тихона Хренникова. Были на главной площади Ельца.

Вот так и прошло наше маленькое путешествие в Елецкую область. Хотелось бы, конечно, остаться еще, но у всего хорошего есть одна неприятная черта — быстро заканчивается.

Дарья Неретина, студентка третьего курса кафедры журналистики ТулГу. Фото автора.