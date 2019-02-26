Баба-яга – не Гарри Поттер

В День защитника Отечества мы отправились на Куликово поле. Немного волновались — нам, студентам кафедры журналистики ТулГУ и участникам проектов «Кулполепресс» и «Донпресс», посчастливилось не только оказаться в нужное время в нужном месте, но еще и поработать на разных площадках праздника. И единственное, чего мы боялись, — не везде успеть… Сельская олимпиада, ралли-спринт «Пересвет», выступление председателя жюри фестиваля авторской песни «Куликово поле» Алексея Витакова.

Вместе с нами на празднике работали студенты факультета журналистики Воронежского университета. Так что скучно не было!

Сельская Олимпиада

Это уже традиционный праздник, который проводится с 2014 года. А вот ралли-спринт «Пересвет» впервые прошёл на Куликовом поле 23 февраля и собрал 31 экипаж из Тулы, Москвы, Орла, Рязани. Их главной задачей было преодолеть 5280 метров максимум за 10 минут. Соревнования проходили в категориях:

заднеприводные легковые автомобили;

полноприводные легковые автомобили;

полноприводные легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники;

автомобили любой конфигурации привода, имеющих каркас безопасности и (или)спецшины.

В каждой номинации определяли трех победители. Один из участников ралли — Андрей Трофимов — умудрился за один день получить аж пять наград!

Русский народный хоккей

В этом году сельские спортсмены метали диски из деревянных спилов, стреляли из арбалетов. Затем проверяли, какая семья дружнее, в забегах на четырехместных лыжах, и соревновались в ловкости, разжигая самовары на скорость. Но самым популярным видом спорта стал хоккей с мячом и мётлами под названием «Баба-яга — это вам не Гарри Поттер».

Заведующий музейным комплексом профессор Олег Вронский, судивший хоккейный баталии, рассказывает: «Игру придумали коллективно и опробовали в прошлом году на Масленицу. Тогда играли пять на пять, исключительно мужчины, но сегодня сделали семейную площадку трое на трое. Мы хотели не только придумать новый, весёлый вид спорта, но и связать его с духом нашей Сельской Олимпиады. Взяли традиционный русский хоккей, добавили мяч и метлу персонажа наших сказок — Бабы-Яги. Попробовали, и понравилось, уверен — скоро будем проводить чемпионаты».

Поддавшись порыву азарта мы, три отважных корреспондента, сыграли товарищеский матч с командой Воронежа! Битва была неравная: соперники уже провели несколько матчей и были уверены в своих силах. Не то, что мы, неофиты! Команды снарядили клюшками-мётлами, защитой для глаз и импровизированной шайбой. Счёт открылся лишь на последней минуте! Нападающий воронежского журфака пробрался к нашим воротам и, воспользовавшись замешательством вратаря, забил гол прямо в угол ворот.

Для самых умных

Для настоящих интеллектуалов создали особую олимпийскую дисциплину — «Игры разума». В первых интеллектуальных соревнованиях Сельской Олимпиады участвовали две команды: Звезды и, неожиданно, Арбузики на ножках. Секрет загадочного названия команда Арбузиков не раскрыла, зато поделилась формулой успеха: «Мы же постоянно ходим в музеи, да и на поле частые гости — уже очень многое узнали!»

Лучшее — детям, поэтому игра была нацелена именно на юную аудиторию. Историю Куликова поля игра раскрывала через головоломки, мозаики и мультики. Значит, взрослые скучали? Конечно нет! Больше всего проблем (а значит, и интереса) возникло с пониманием устаревших слов. Каких только вариантов перевода не услышали музейные стены!

По итогам игры победили Арбузики на ножках, но Звезды пообещали взять реванш. Сделать это им будет просто: «В музеях нам интересно, — делились Арбузики, — особенно если детям рассказывают истории с играми и веселыми заданиями. Раньше Саша (юная участница команды Звезды. – Прим. авт.) со словом музей связывала только смертную скуку, а теперь сама рвется в музей — не удержать». Будем надеяться, что у Саши — большое музейное будущее!

Хорошо поработали? Хорошо поедим!

Несмотря на мороз, всем участникам мероприятия было жарко. Уставшим и проголодавшимся раздавали горячий чай с пирожками. Там же гостей встречали две мастерицы в национальных русских костюмах. Они готовили очень аппетитные блины на пнях. Да-да, это не опечатка! Технология довольно проста. Внутри куска дерева сделано отверстие. В нем — горящие угли. На пне — решетка, а на ней — сковорода. В итоге блины получаются лучше, чем домашние! С дымком!

Опробовать этот необычный способ на практике мог каждый гость праздника. Мастерицы рецепт приготовления не скрывали. Главное, по их словам, правильно замешать тесто: меньше муки и больше молока. И не менее важно — вовремя перевернуть блин! Не удержавшись, мы испекли два огромных блина. Золотистые, масленые, с хрустящими краями… Пальчики оближешь!

А что в итоге?

В итоге праздник, как всегда, закончился.

И мы там были… И с вами поделились…

Дмитрий Абрамов, Юлия Коршунова, Анастасия Кузнецова, студенты второго курса кафедры журналистики ТулГУ. Фото Дмитрия Абрамова.