Завершился фотоконкурс «Тульские улочки»
Завершился фотоконкурс «Тульские улочки». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Ольги. Пользователи отдали за него 28 голосов.
Ольга получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 21 голос получает фото от Лёля Лори.
Третье место досталось снимку от пользователя zombi. Портальцы отдали ему 20 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!