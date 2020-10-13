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Завершился фотоконкурс «Тульские улочки»

Завершился фотоконкурс «Тульские улочки»

Завершился фотоконкурс «Тульские улочки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Ольги. Пользователи отдали за него 28 голосов.

Ольга получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 21 голос получает фото от Лёля Лори.

Третье место досталось снимку от пользователя zombi. Портальцы отдали ему 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 09:00 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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«Богатый урожай»: голосуйте за лучшие кадры фотоконкурса
«Богатый урожай»: голосуйте за лучшие кадры фотоконкурса
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