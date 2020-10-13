Завершился фотоконкурс «Тульские улочки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Ольги. Пользователи отдали за него 28 голосов.

Ольга получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 21 голос получает фото от Лёля Лори.

Третье место досталось снимку от пользователя zombi. Портальцы отдали ему 20 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!