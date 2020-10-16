Запускаем новый фотоконкурс «Любимые книги»

Мы уверенны в том, что вы очень любите читать, дорогие портальцы! Поэтому мы решили запустить новый фотоконкурс «Любимые книги». Очень хотим узнать, каких авторов и какие произведение вы любите читать. Мы любим оригинальность, и, надеемся, что, вы сможете сделать целую инсталляцию по любимому рассказу или повести. Если вы не хотите снимать себя специально для конкурса, то просто выкладывайте фото с любимыми книгами и рассказывайте нам о них.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз - пригласительный на двоих в кино от «Синема Парк», который действует на любой киносеанс до конца года.

Приём фотографий продлится с 16 октября по 6 ноября.

Голосование продлится до 16 октября.