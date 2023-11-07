Выбираем «Мисс и Миссис Тульской области - 2024»

10 ноября в 17.30 в ДК Туламашзавод на ул. Демидовской, 52, состоится финальное шоу конкурса красоты. Его организатор - модельное агентство Gold Models, эксклюзивный представить по Тульской области национальных конкурсов «Миссис и Мисс Россия — Вселенная».

В Туле пройдет IV областной конкурс красоты и грации «Мисс и Миссис Тульская область – 2024».

У нас есть возможность выбрать свою участницу, которая получит титул и подарок от Myslo.

Всего участниц: 14.

Голосование продлится до 10 ноября, 12.00.