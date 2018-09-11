Мы за Вами в огонь и в воду, наш товарищ капитан!

Историю прислала Полина Колганова:

- Четыре года назад в мою школу (тогда МБОУСОШ №6 имени К. Д. Ушинского, а ныне «Центр образования – гимназия № 11» г. Тулы) пришел удивительный человек – учитель ОБЖ Сергей Викторович Репкин. Когда я увидела его в первый раз, сразу поняла - ну, «настоящий полковник»! Красивый, серьезный, модный! Я всегда с нетерпением жду его уроки, чтобы послушать интересные истории из жизни учителя – Сергей Викторович принимал активное участие в урегулировании военных конфликтов в Чечне и ему всегда есть, что рассказать нам - подрастающему поколению.

Три года назад Сергей Викторович стал руководителем школьного военно – патриотического клуба «Звезда». И начались наши трудовые будни по строевой, огневой и медицинской подготовке, разборке и сборке автомата.

Благодаря нашему руководителю, мы – победители и призеры Открытого детского патриотического форума «Виват, Россия!», городской военно – спортивной игры «Зарница», активные участники практически всех патриотических мероприятий, проводимых на территории города-героя Тулы.

Каждый год мы несем Вахту памяти на Посту №1 у Вечного огня на площади Победы. Сергей Викторович воспитал в нас уверенность в себе и желание побеждать, ценить и уважать тех, кто сражался и отдал жизнь за нашу Родину. Если честно, все девчонки школьного клуба «Звезда» в него тайно влюблены, а мальчишки стараются ему подражать.