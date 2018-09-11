Ольга Анатольевна, спасибо Вам за всё!

Историю прислала Кристина Осипова:

- Здравствуйте! Очень хочу поделиться своей историей, которая произошла в том году. Моя дочка Варя пошла в первый класс и, не отходя даже первую четверть, сломала ногу. Я очень волновалась, что она пропустит много занятий, ведь она только начала привыкать к школе и ребятам. И я бесконечно благодарна нашему Учителю Ольге Анатольевне Жестаковой, что помогла нам пережить этот период! Приходила заниматься с Варей к нам домой, всегда с улыбкой и добротой! Но что действительно меня поразило - это письма, написанные одноклассниками.

Ольга Анатольевна просила детей написать Варе письмо о том, что ждут ее в школе. Чтоб она скорей выздоравливала!

Мне как маме было очень приятно, до слез! И когда моя дочка вернулась после больничного, ее с такой радостью встречали дети. И все благодаря нашей самой лучшей на свете Ольге Анатольевне! Спасибо Вам за всё! Очень хочу, чтоб все узнали о таком прекрасном и любящем детей педагоге!!!