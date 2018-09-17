«Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола»
Историю прислала Ольга Сахарова:
- Что лучше всего запоминается ребёнку в школьные годы? Скучные уроки? Шалости и проказы с друзьями? Просто каждодневный шум и гвалт на переменах? Утренники? Обычно с течением времени все эти воспоминания блекнут и выцветают, остается лишь то, что просто невозможно забыть.
Друзья, прошедшие с тобой через огонь и воду. Первая любовь, которой робко вкладывал в руку листочек в клеточку с самыми важными словами. И они — твои учителя, тренеры, наставники.
Не все, а лишь те, кто умел зажигать людей, и кто смог зажечь тебя, поверить в тебя, заставить поверить в свои силы, научить добиваться поставленной цели. Я помню таких людей в своём детстве и с радостью вижу, что они ещё не перевелись, они существуют и сейчас. И один из таких замечательных людей сейчас учит мою дочь.
Елена Юрьевна Заритовская, тренер спортивной школы «Игровые виды спорта», знает, как увлечь, знает, как преподнести новые знания так, чтобы дети хотели узнавать ещё и ещё, чтобы стремились побеждать, но не боялись проигрывать.
Мы очень благодарны Елене Юрьевне даже не столько за обучение спорту, сколько за те уроки жизни, которые она показывает детям. Хочется, чтобы таких людей было как можно больше, и чтобы они и дальше продолжали зажигать других. Спасибо Вам, мы Вас очень-очень любим!