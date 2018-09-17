«Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола»

Историю прислала Ольга Сахарова:

- Что лучше всего запоминается ребёнку в школьные годы? Скучные уроки? Шалости и проказы с друзьями? Просто каждодневный шум и гвалт на переменах? Утренники? Обычно с течением времени все эти воспоминания блекнут и выцветают, остается лишь то, что просто невозможно забыть.

Друзья, прошедшие с тобой через огонь и воду. Первая любовь, которой робко вкладывал в руку листочек в клеточку с самыми важными словами. И они — твои учителя, тренеры, наставники.

Не все, а лишь те, кто умел зажигать людей, и кто смог зажечь тебя, поверить в тебя, заставить поверить в свои силы, научить добиваться поставленной цели. Я помню таких людей в своём детстве и с радостью вижу, что они ещё не перевелись, они существуют и сейчас. И один из таких замечательных людей сейчас учит мою дочь.

Я не заставляла мою девочку идти в спорт, это был целиком и полностью её выбор. И не только ее, но и многих других. Ведь однажды в школу пришла она, замечательный тренер по баскетболу, сумевшая завоевать детские сердца, зажечь в них огонёк любопытства и умело раздуть его в чистое и ровное пламя любви к спорту.

Елена Юрьевна Заритовская , тренер спортивной школы «Игровые виды спорта», знает, как увлечь, знает, как преподнести новые знания так, чтобы дети хотели узнавать ещё и ещё, чтобы стремились побеждать, но не боялись проигрывать.

Из кучки разношерстных, порой капризных и несносных индивидуальностей она смогла создать сплоченную и дружную семью, всегда стоящую горой друг за друга, команду, под чутким руководством тренера идущую к поставленной цели, даже если цель пока недостижима.