блоги
блоги
Регистрация
Конкурс «Мой любимый учитель»
«Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола»

«Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола»

Историю прислала Ольга Сахарова:

- Что лучше всего запоминается ребёнку в школьные годы? Скучные уроки? Шалости и проказы с друзьями? Просто каждодневный шум и гвалт на переменах? Утренники? Обычно с течением времени все эти воспоминания блекнут и выцветают, остается лишь то, что просто невозможно забыть.

Друзья, прошедшие с тобой через огонь и воду. Первая любовь, которой робко вкладывал в руку листочек в клеточку с самыми важными словами. И они — твои учителя, тренеры, наставники.

Не все, а лишь те, кто умел зажигать людей, и кто смог зажечь тебя, поверить в тебя, заставить поверить в свои силы, научить добиваться поставленной цели. Я помню таких людей в своём детстве и с радостью вижу, что они ещё не перевелись, они существуют и сейчас. И один из таких замечательных людей сейчас учит мою дочь.

Я не заставляла мою девочку идти в спорт, это был целиком и полностью её выбор. И не только ее, но и многих других. Ведь однажды в школу пришла она, замечательный тренер по баскетболу, сумевшая завоевать детские сердца, зажечь в них огонёк любопытства и умело раздуть его в чистое и ровное пламя любви к спорту.
 
Елена Юрьевна Заритовская, тренер спортивной школы «Игровые виды спорта», знает, как увлечь, знает, как преподнести новые знания так, чтобы дети хотели узнавать ещё и ещё, чтобы стремились побеждать, но не боялись проигрывать.
Из кучки разношерстных, порой капризных и несносных индивидуальностей она смогла создать сплоченную и дружную семью, всегда стоящую горой друг за друга, команду, под чутким руководством тренера идущую к поставленной цели, даже если цель пока недостижима.
Я смотрю и поражаюсь, как меняются наши девочки, приходя на тренировки. С каким упорством они тренируются, отрабатывая те или иные техники. Стремятся вперёд, преодолевая все возможные препятствия. Как девочки взрослеют и становятся самостоятельными, как они учатся общаться и строить отношения в команде, помогать и поддерживать друг друга. Как все их разногласия, ссоры, капризы уходят в прошлое благодаря тренеру…

Мы очень благодарны Елене Юрьевне даже не столько за обучение спорту, сколько за те уроки жизни, которые она показывает детям. Хочется, чтобы таких людей было как можно больше, и чтобы они и дальше продолжали зажигать других. Спасибо Вам, мы Вас очень-очень любим!
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 16:38 +5
Мы за Вами в огонь и в воду, наш товарищ капитан!
Мы за Вами в огонь и в воду, наш товарищ капитан!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.