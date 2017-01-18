В Туле с крыши «Дикси» на ребенка упала наледь

В Туле 16 января с крыши супермаркета «Дикси», расположенного по адресу ул. Вильямса, 12, упала наледь на подростка. Мальчика с травмами госпитализировали.

Для принятия мер прокурорского реагирования главное управление по Пролетарскому округу направило материалы в прокуратуру.

Управлением по административно-техническому надзору составлен материал для привлечения хозсубъекта к административной ответственности.

Напомним, что штраф за несвоевременную уборку от снега и наледи прилегающей территории, в соответствии с ч. 1. ст. 8.11-1 «Закона Тульской области об административных правонарушениях» № 388-ЗТО, составляет: на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Отметим также, что специалисты УАТН проводят ежедневные рейды территорий хозяйствующих субъектов и дворов с целью проверки соблюдения Правил благоустройства.

С 15 по 17 января инспекторы по благоустройству обследовали 458 придомовых территорий, на 188 из них выявлены нарушения.

Кроме того, была проверена 171 территория хозяйствующих субъектов, нарушения выявлены на 30 из них. По всем фактам направлены требования на устранение, составлены протоколы.