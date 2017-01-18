Под Щёкино снова поезд сбил человека

Вечером 17 января электропоезд (ласточка) №732, следовавший по маршруту Москва-Курск, на 217-м км недалеко от станции Щёкино сбил 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает Юго-Западный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По предварительным данным, парень переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Напомним, что это уже третий подобный случай за январь. В начале месяца в поселке Заокский на станции Тарусская погибла 15-летняя ученица восьмого класса местной школы. Девочка перебегала железнодорожные пути по пешеходному переходу перед приближавшимся грузовым поездом, но не рассчитала расстояние и попала под поезд.

А 13 января скоростной пассажирский поезд, который следовал из Москвы в Белгород, на 216-м км станции Щёкино сбил 26-летнего мужчину. Его госпитализировали с многочисленными травмами. По предварительной информации, мужчина не заметил приближавшийся состав из-за алкогольного опьянения.