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В Туле трамвай сошел с рельсов
Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

В Туле трамвай сошел с рельсов

К счастью, пострадавших нет.

18 января утром в Туле на улице Щегловская Засека (напротив «Сплава») трамвай, следовавший по маршруту №7, сошел с рельсов. Как сообщают очевидцы, в итоге транспортное средство оказалось на пешеходной дорожке.

В «Тулгорэлектротрансе» рассказали, что ДТП произошло из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 +2
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