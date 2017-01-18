В Туле трамвай сошел с рельсов

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано в Туле».

18 января утром в Туле на улице Щегловская Засека (напротив «Сплава») трамвай, следовавший по маршруту №7, сошел с рельсов. Как сообщают очевидцы, в итоге транспортное средство оказалось на пешеходной дорожке.

В «Тулгорэлектротрансе» рассказали, что ДТП произошло из-за того, что трамвай наехал на посторонний предмет. К счастью, обошлось без пострадавших.