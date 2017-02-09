Итоги 9 февраля: "русские Копперфильды" в Туле и зоозащитники против контактных зоопарков
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости четверга, 9 февраля
Иллюзионисты Сафроновы, прозванные "русскими Копперфильдами", представят тулякам новое шоу
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Тульские фермеры пожаловались на завышенные цены на молоко в области
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Российские зоозащитники потребовали запретить контактные зоопарки
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В Туле изменится расписание некоторого общественного транспорта
О погоде: завтра утром температура составит - 6 градусов, днём потеплеет до -3. Будет пасмурно.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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