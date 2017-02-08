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В Щёкино из-за сердобольной бабушки полицейские оцепили автовокзал

В Щёкино из-за сердобольной бабушки полицейские оцепили автовокзал

Как стало известно Myslo, поводом послужила сумка с вещами, оставленная старушкой для нуждающихся.

По словам очевидцев, вечером 8 февраля автовокзал в городе Щёкино Тульской области оцепили полицейские. Также туда приехали работники скорой помощи.

Поводом для оцепления послужила бесхозная сумка. Как оказалось, сердобольная старушка наполнила её одеждой и приложила записку, что каждый может взять оттуда то, что ему необходимо.

Женщина просто хотела помочь нуждающимся. Однако бдительные граждане вызвали полицию.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 19:01 +8
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Место
Тульская областьЩёкино
Прочее
сердобольная старушкабесхозная сумкавещи

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