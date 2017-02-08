В Щёкино из-за сердобольной бабушки полицейские оцепили автовокзал
Как стало известно Myslo, поводом послужила сумка с вещами, оставленная старушкой для нуждающихся.
По словам очевидцев, вечером 8 февраля автовокзал в городе Щёкино Тульской области оцепили полицейские. Также туда приехали работники скорой помощи.
Поводом для оцепления послужила бесхозная сумка. Как оказалось, сердобольная старушка наполнила её одеждой и приложила записку, что каждый может взять оттуда то, что ему необходимо.
Женщина просто хотела помочь нуждающимся. Однако бдительные граждане вызвали полицию.
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