В Щёкино из-за сердобольной бабушки полицейские оцепили автовокзал

Как стало известно Myslo, поводом послужила сумка с вещами, оставленная старушкой для нуждающихся.

По словам очевидцев, вечером 8 февраля автовокзал в городе Щёкино Тульской области оцепили полицейские. Также туда приехали работники скорой помощи.

Поводом для оцепления послужила бесхозная сумка. Как оказалось, сердобольная старушка наполнила её одеждой и приложила записку, что каждый может взять оттуда то, что ему необходимо.

Женщина просто хотела помочь нуждающимся. Однако бдительные граждане вызвали полицию.