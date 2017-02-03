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Итоги 3 февраля: дело тульского сутенёра и водители под прицелом треног

Итоги 3 февраля: дело тульского сутенёра и водители под прицелом треног

Добрый вечер, друзья! 

Представляем главные итоги пятницы, 3 февраля

Дело элитного тульского сутенёра направлено в суд

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На тульских дорогах станет больше передвижных фото- и видеорадаров

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Тульская учительница рассказала, почему начала сниматься в порно

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О том, куда сходить в Туле на выходных, читайте здесь

О погоде: завтра утренняя температура воздуха составит - 12 градусов, днём потеплеет до -9. Будет пасмурно и снежно.

 

 

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Автор: РС, вчера, в 21:11 −1
Итоги 2 февраля: ночь в зимнем лесу и штраф для бесчеловечных кондукторов
Итоги 2 февраля: ночь в зимнем лесу и штраф для бесчеловечных кондукторов
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