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Вертолет МЧС России совершил экстренную посадку в Тульской области

Вертолет МЧС России совершил экстренную посадку в Тульской области

По предварительным данным, никто не пострадал.

2 февраля вертолет МЧС России Ка-32 Жуковского авиационно-спасательного центра, который занимался мониторингом дорожной ситуации в Тульской области на трассе М-4 «Дон», вынужденно приземлился в Венёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что причиной ЧП стало пониженное давление масла двигателя.

Известно, что на борту находились трое членов экипажа. При вынужденной посадке никто из них не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники Главного управления МЧС России и технические службы. После осмотра судно отправят в место дислокации.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:11 +3
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