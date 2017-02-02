Вертолет МЧС России совершил экстренную посадку в Тульской области

2 февраля вертолет МЧС России Ка-32 Жуковского авиационно-спасательного центра, который занимался мониторингом дорожной ситуации в Тульской области на трассе М-4 «Дон», вынужденно приземлился в Венёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщается, что причиной ЧП стало пониженное давление масла двигателя.

Известно, что на борту находились трое членов экипажа. При вынужденной посадке никто из них не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники Главного управления МЧС России и технические службы. После осмотра судно отправят в место дислокации.