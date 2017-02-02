Трое туляков осуждены за убийство инвалида-колясочника

Пьяные мужчины забили насмерть беспомощного человека в ходе ссоры. А чтобы замести следы, сожгли его коляску.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор трём местным жителям за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2016 года во дворе дома по ул. Оружейная трое мужчин распивали спиртное. К ним присоединился инвалид-колясочник. В процессе распития алкоголя между ним и одним мужчиной из компании возникла ссора, в ходе которой тот ударил беспомощного человека камнем по голове. От удара инвалид упал на землю, после чего все трое избили его ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После избиения один из преступников с целью скрыть следы сжёг инвалидную коляску на контейнерной площадке.

Суд назначил наказание двум мужчинам в виде 8 лет лишения свободы каждому, а третьему, ранее судимому — 8,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.