Итоги 11 января: авария на Пролетарском мосту и зимняя сказка в Платоновском парке
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 11 января
Наш читатель обратился через MySLO в ГИБДД по вопросу правомерности установки треног. Ответ опубликован на сайте
***
В шестом часу вечера на Пролетарском мосту столкнулись две иномарки. В результате в городе образовалась серьёзная пробка
***
Прокуратура внесла представление "Водоканалу" за аварию в Пролетарском округе
***
С 1 января 2017 года в Туле изменился размер платы за детский сад
***
Наш фотограф Алексей Пирязев поделился с нами зимним фоторепортажем из Платоновского парка
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
Опрос
Какая новость самая интересная?