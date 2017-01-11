Итоги 11 января: авария на Пролетарском мосту и зимняя сказка в Платоновском парке

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 11 января

Наш читатель обратился через MySLO в ГИБДД по вопросу правомерности установки треног. Ответ опубликован на сайте

***

В шестом часу вечера на Пролетарском мосту столкнулись две иномарки. В результате в городе образовалась серьёзная пробка

***

Прокуратура внесла представление "Водоканалу" за аварию в Пролетарском округе

***

С 1 января 2017 года в Туле изменился размер платы за детский сад

***

Наш фотограф Алексей Пирязев поделился с нами зимним фоторепортажем из Платоновского парка

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

Опрос

Какая новость самая интересная?