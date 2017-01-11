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Итоги 11 января: авария на Пролетарском мосту и зимняя сказка в Платоновском парке

Итоги 11 января: авария на Пролетарском мосту и зимняя сказка в Платоновском парке

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 11 января

Наш читатель обратился через MySLO в ГИБДД по вопросу правомерности установки треног. Ответ опубликован на сайте 

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В шестом часу вечера на Пролетарском мосту столкнулись две иномарки. В результате в городе образовалась серьёзная пробка

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Прокуратура внесла представление "Водоканалу" за аварию в Пролетарском округе

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С 1 января 2017 года в Туле изменился размер платы за детский сад

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Наш фотограф Алексей Пирязев поделился с нами зимним фоторепортажем  из Платоновского парка

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:00 0
Итоги 10 января:кототерапия по-тульски и закрытие проекта УЭК
Итоги 10 января:кототерапия по-тульски и закрытие проекта УЭК
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