Бывшего чиновника администрации Тулы судят за кражу и пьяную драку

В Пролетарском мировом суде слушают дело Сергея Шлемова. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса.

В Пролетарском мировом суде началось рассмотрение дела Сергея Шлемова – бывшего сотрудника администрации Тулы. Его судят по ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека и по ст. 158 ч. 1 – кража.

Напомним, 17 сентября 2016 года на дороге в районе Сеженского леса между группой велосипедистов и чиновником произошел конфликт. Молодые люди рассказали Myslo, что в тот вечер ехали на велосипедах домой с прогулки, и их едва не сбила иномарка. За рулем автомобиля находился Сергей Шлемов, на тот момент сотрудник городской администрации. По словам велосипедистов, он был пьян.

Словесный конфликт перерос в нечто большее: чиновник ругался, стрелял из травматического пистолета.

Когда ссора утихла, молодые люди разъехались. А в районе стадиона «Металлург» встретились опять, и конфликт разгорелся с новой силой. Шлемов избил одного из велосипедистов, Василия Ш., сломав ему челюсть.

Позже в полиции Василий также заявил, что Шлемов украл у него рюкзак. Подробнее об этой истории читайте здесь.

Чиновник уволился из администрации по собственному желанию, не дожидаясь окончания расследования.

Как сообщает наш корреспондент из зала суда, подсудимый Сергей Шлемов попросил запретить фотосъемку судебного заседания. Он сослался на то, что после сообщений о сентябрьском инциденте в прессе ему пришлось уволиться с работы.

Шлемов сказал, что подобные публикации вредят его репутации.

В зале суда присутствуют основные действующие лица конфликта и свидетели.

В ходе разбирательства потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела. «Не имею к Шлемову никаких претензий». Тем более, по его словам, кражи рюкзака, о которой он заявлял ранее, не было: сумку он просто потерял.

Однако прокурор заявил, что расследование было проведено с учётом всех требований закона, и в материалах дела есть доказательства вины Шлемова.

Обвинитель предположил, что потерпевший просит прекратить уголовное дело не потому, что этих фактов не было, а чтобы Шлемов избежал уголовной ответственности. Почему? Потому что подсудимый выплатил материальный ущерб потерпевшему.

В суде пострадавший рассказал, что Шлемов действительно в добровольном порядке возместил ему 200 тысяч рублей.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшего о прекращении дела на данном этапе судебного разбирательства.

В материалах дела есть сведения о том, что 17 сентября 2016 года между Шлемовым и Василием Ш. произошла ссора, в ходе которой бывший чиновник нанёс потерпевшему не менее пяти ударов руками по лицу. В результате чего у пострадавшего был перелом нижней челюсти, он потерял сознание.

Сергей Шлемов признал свою вину по статье 112 УК РФ.

Судебное заседание продолжается.