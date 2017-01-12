УК воспользовалась невнимательностью туляков и «спихнула» на них долги за ОДН

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Жители вынуждены погашать долги управкомпании, потому что ранее подписали согласие о полной оплате ОДН даже сверх норматива.

Тему больших платежей за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) обсудил губернатор Алексей Дюмин с членами правительства региона в рамках специального заседания по обращению жителей.

Так, сразу несколько коллективных обращений в адрес главы региона поступили от жителей Тулы, дома которых находятся в управлении компании «Зеленый город».

Люди возмущаются, что компания «ТНС Энерго Тула» выставила им высокие счета за электроэнергию на общедомовые нужды. На каждую квартиру насчитали по 3-5 тысяч рублей.

Энергетики объяснили, что причиной таких счетов оказался долг управляющей компании за два предыдущих года. Компания «Зеленый город» поясняет жителям, что в договоре прописана обязанность жильцов принимать на себя любые счета по электроэнергии. Жильцы возмущены, потому что они всегда исправно оплачивали все квитанции.

Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин пояснил, что жители обязаны оплачивать услуги по общедомовым нуждам. Обычно жильцы платят норматив, а все, что сверх норматива, возлагается на управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Жители дома подписали протокол собрания по выбору УК, в котором отдельным пунктом содержится решение о полной оплате ОДН даже сверх норматива. По сути, управляющая компания воспользовалась невнимательностью людей. Но юридически УК права.

Есть выход – обратиться в суд и попытаться признать решение незаконным или вновь провести собрание собственников, на котором протокольно отменить начисление платы за ОДН сверх норматива. Во втором случае, к сожалению, не удастся избежать необходимости оплачивать уже начисленные суммы за сверх норматив.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов добавил, что ведется работа со старшими по домам, им разъясняются их права и обязанности, даются рекомендации по правовым отношениям с управляющими компаниями.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что жителям нужно разъяснить, как действовать в сложившейся ситуации, и поручил ГЖИ и администрации города организовать встречу с участием представителей управляющей компании, компании «ТНС Энерго Тула» и СМИ.

«В целом нужно работать на упреждение, чтобы жители были информированы и в своих домах такого не допустили», – подчеркнул глава региона.