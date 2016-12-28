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Итоги 28 декабря: массовая зарядка на площади Ленина и самоубийство школьной уборщицы

Итоги 28 декабря: массовая зарядка на площади Ленина и самоубийство школьной уборщицы

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 28 декабря

Проживание в муниципальной квартире в Туле может подорожать почти в 9 раз

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Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета
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На площади Ленина прошла массовая новогодняя зарядка туляков

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В Туле уборщица совершила самоубийство в кабинете младшеклассников

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О погоде: завтра немного похолодает, днем до -3, вечером -5 градусов 

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Какой будет погода в Туле в Новогоднюю ночь, можно узнать здесь

#снаступающим! Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

 

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Автор: РС, сегодня, в 21:50 0
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