Итоги 28 декабря: массовая зарядка на площади Ленина и самоубийство школьной уборщицы

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости среды, 28 декабря



Проживание в муниципальной квартире в Туле может подорожать почти в 9 раз

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Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета

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На площади Ленина прошла массовая новогодняя зарядка туляков

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В Туле уборщица совершила самоубийство в кабинете младшеклассников

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О погоде: завтра немного похолодает, днем до -3, вечером -5 градусов

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Какой будет погода в Туле в Новогоднюю ночь, можно узнать здесь



#снаступающим! Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)

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