Итоги 28 декабря: массовая зарядка на площади Ленина и самоубийство школьной уборщицы
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости среды, 28 декабря
Проживание в муниципальной квартире в Туле может подорожать почти в 9 раз
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Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета
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На площади Ленина прошла массовая новогодняя зарядка туляков
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В Туле уборщица совершила самоубийство в кабинете младшеклассников
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О погоде: завтра немного похолодает, днем до -3, вечером -5 градусов
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Какой будет погода в Туле в Новогоднюю ночь, можно узнать здесь
#снаступающим! Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи! :)
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