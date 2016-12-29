Итоги 29 декабря: новое производство и новогодний тест

Добрый вечер, друзья!



Представляем главные новости четверга, 29 декабря



Итальянская компания открывает в Тульской области новое производство и уже ищет специалистов

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За работу в новогоднюю ночь водители тульского транспорта получат компенсацию -- стоимость проезда подорожает на 5 рублей

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54 иностранца обнаружили на одной из тульских свалок

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Из интересного в федеральной повестке дня:



Самый молодой депутат Госдумы предложил оригинальный способ избавиться от новогоднего пьянства

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Общественная палата подарит кроссовки автору лучшего селфи 1 января

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О погоде: завтра -6 днем, к вечеру потеплеет

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Развлечь себя на новогодних каникулах можно катанием на собачьих упряжках! Даем наводку, где ее найти

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Раздаем прогнозы на 2017-й: проходите наш тест узнаете свой

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Сегодня мы работали после грандиозного ночного корпоратива - надеемся, было незаметно :)



Хорошо вам отдохнуть, спокойной ночи!

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