Почти в 9 раз может подорожать проживание в муниципальной квартире в Туле

Источник фото: chita.ru

На рассмотрение в Тульскую городскую Думу поступил проект решения о внесении изменений в Порядок определения платы за пользование муниципальным жильем. Документ опубликован на сайте администрации регионального центра.

В проекте решения говорится:

«Установить на 2017 год базовую ставку платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 47,837 рубля за 1 кв. м общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения».

На данный момент за 1 квадратный метр взимается плата в 5,35 рубля. Деньги, вырученные от аренды муниципального жилищного фонда, зачисляются в бюджет города.

Как и ранее, бесплатно можно жить в муниципальной квартире, если дом находится в аварийном состоянии или признан непригодным для проживания. Также плата не будет взиматься с малоимущих и занимающих жилые помещения по договорам социального найма.

Ожидается, что решение вступит в силу со дня опубликования, но начнет действовать с 1 апреля 2017 года.