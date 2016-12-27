Итоги 27 декабря: ад "Перископа" и дауншифтинг
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости вторника, 27 декабря
Из квитанций туляков за ЖКХ исчезнут три строчки
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13-летняя тульская школьница выложила в сервисе онлайн-трансляций видео, в котором издевается над своим дедом
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Позднее девочка принесла извинения
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На время новогодних праздников центр Тулы станет безалкогольной зоной
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Градсовет разрешил застройку на улице Свободы
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О погоде: завтра 0 градусов, мокрый снег
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Александр Лялин оставил всё — работу, знакомых, домашний уют, комфорт, и уехал жить в одиночку в Рождество. Наш репортаж из деревни с красивым названием о дауншифтинге по-тульски
Хорошо вам отдохнуть! Спокойной ночи! ;)
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