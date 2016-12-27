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Итоги 27 декабря: ад "Перископа" и дауншифтинг

Итоги 27 декабря: ад "Перископа" и дауншифтинг

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 27 декабря

Из квитанций туляков за ЖКХ исчезнут три строчки

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13-летняя тульская школьница выложила в сервисе онлайн-трансляций видео, в котором издевается над своим дедом

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Позднее девочка принесла извинения

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На время новогодних праздников центр Тулы станет безалкогольной зоной

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Градсовет разрешил застройку на улице Свободы 

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О погоде: завтра 0 градусов, мокрый снег

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Александр Лялин оставил всё — работу, знакомых, домашний уют, комфорт, и уехал жить в одиночку в Рождество. Наш репортаж из деревни с красивым названием о дауншифтинге по-тульски 


 


Хорошо вам отдохнуть! Спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:56 0
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