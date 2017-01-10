Итоги 10 января:кототерапия по-тульски и закрытие проекта УЭК

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 10 января

Проект УЭК закрыт. О том, как теперь тулякам оплачивать проезд, читайте здесь

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Радость для любителей котиков: в Туле откроется первое «кошачье кафе»

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Сильнее всего в 2016 году подорожало сливочное масло. Росстат подготовил продовольственный "антирейтинг"

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О погоде: завтра в Туле ожидается пасмурная погода, температура воздуха днём и вечером составит - 9 градусов

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Необычная материнская месть в Узловой: женщина "заминировала" три школы, когда у неё забрали детей

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Подготовлен список купелей и источников, где туляки могут искупаться на Крещение

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