Из мести органам образования в Узловой горе-мать «заминировала» три школы

Заместитель Узловского межрайонного прокурора утвердил обвинительный акт в отношении 33-летней местной жительницы и её 50-летнего сожителя. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий).

В ходе дознания установлено, что 15 октября 2015 года сотрудники ОМВД России по Узловскому району у женщины забрали несовершеннолетних детей: горе-мать уехала в неизвестном направлении, а ребят оставила на попечение сожителя на длительное время. Дети были помещены в специализированное государственное учреждение.

Чтобы отомстить органам образования и полиции, 17 июня 2016 года с 00.00 до 15.00 женщина с мобильного телефона сожителя позвонила на телефон службы «112».

Пара по очереди анонимно заявила диспетчеру о заминированных школах в городе: №1, №7, №61.

Сотрудники ОМВД России по Узловскому району провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых сообщение о заминированных учебных учреждениях не подтвердилось.

В результате действий обвиняемых произошла дестабилизация обстановки ОМВД России по Узловскому району, связанная с проведением организационно-технических мероприятий для предотвращение возможной гибели людей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Узловский городской суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.