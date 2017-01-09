Итоги 9 января: Дебошир с Демидовской и жажда крови в Пролетарском

Добрый вечер, друзья!

Подводим итоги первого рабочего дня в Новом году

Жители Пролетарского района очень хотят узнать виновников аварии, оставившей их дома на сутки без воды

Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин рассказал о том, как идет проверка...

...а еще прокомментировал массовые обращения об укладке литого асфальта прямо в снег

Мы побывали в тульском контактном зоопарке по обращению зоозащитников: львенок, живущий там, в очень плохом состоянии

Перерыв! А пройдите-ка небольшой тест, который определит степень вашей сообразительности после длинных новогодних праздников

Дебошир с Демидовской устроил пожар в собственной квартире и напал с ножом на полицейского

До конца недели нас ожидает новый температурный скачок

Мы пережили этот понедельник!

Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи