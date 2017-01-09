Итоги 9 января: Дебошир с Демидовской и жажда крови в Пролетарском
Добрый вечер, друзья!
Подводим итоги первого рабочего дня в Новом году
Жители Пролетарского района очень хотят узнать виновников аварии, оставившей их дома на сутки без воды
Заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин рассказал о том, как идет проверка...
...а еще прокомментировал массовые обращения об укладке литого асфальта прямо в снег
Мы побывали в тульском контактном зоопарке по обращению зоозащитников: львенок, живущий там, в очень плохом состоянии
Перерыв! А пройдите-ка небольшой тест, который определит степень вашей сообразительности после длинных новогодних праздников
Дебошир с Демидовской устроил пожар в собственной квартире и напал с ножом на полицейского
До конца недели нас ожидает новый температурный скачок
Мы пережили этот понедельник!
Хорошо вам отдохнуть и спокойной ночи