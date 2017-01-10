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Проект УЭК закрыт: как теперь тулякам оплачивать проезд?
Источник фото: newmoscow71.ru

Проект УЭК закрыт: как теперь тулякам оплачивать проезд?

Решение о закрытии соответствующей программы утверждено Президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году.

Об окончании в России реализации проекта по внедрению универсальных электронных карт сегодня в рамках пресс-конференции рассказал журналистам руководитель министерства по информатизации, связям и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Он пояснил, что в 2016 году на федеральном уровне было принято решение свернуть программу по внедрению УЭК в России. Соответствующее распоряжение утвердил Президент Владимир Путин.

В связи с этим многие туляки 30 декабря столкнулись с проблемой невозможности оплатить проезд в общественном транспорте с помощью карты. Сейчас валидаторы перенастроены и считывают УЭК.

На сегодняшний день туляки, у которых не закончился срок действия карт, могут ими пользоваться в прежнем режиме. Те же, у кого срок действия карт закончился, поменять на новые не смогут.

В качестве альтернативы транспортному приложению на УЭК можно воспользоваться транспортной картой.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:28 −4
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