На фото: кошачье кафе в Нью-Йорке.

Гости заведения смогут не только приятно посидеть в кафе «Кошки в окошке» за чашкой кофе или чая, но и получить кототерапию.

В начале февраля 2017 года в Туле откроется первое «кошачье кафе» «Кошки в окошке».

Новое заведение будет работать по принципу антикафе: посетители платят деньги за проведенное время, а чай, кофе, закуски, wi-fi, настольные игры, книги, детский уголок, фотозона, а главное – «кототерапия», предоставляются бесплатно. Всего в кафе будут обитать 12-14 кошек.

Партнерами нового заведения уже стали столовая «Щи-Борщи» и кафе «Анастасия».

Myslo пообщался с главным организатором и владельцем «мур-кафе» (по его же определению) Гаврилой Путевым, который рассказал о том, что планируется сделать.

Гаврила Путевый, ведущий праздников и организатор мур-кафе «Кошки в окошке»:

– Эта идея появилась у меня достаточно давно, но я потратил больше двух лет, чтобы изучить вопрос всесторонне, ознакомиться с опытом работы многих других «кошачьих кафе». Так что все будет организовано самым оптимальным образом.

Начать с того, что вопреки возможным опасениям, еду и кошек никто не будет смешивать. Кошки будут располагаться в отдельной комнате, куда можно будет пройти только без обуви (в одноразовых носках) и обработав руки дезинфектантом. А в самой комнате будет установлен рециркулятор, так что можно сказать, что там будет самый чистый воздух в Туле (смеется).

Естественно, все кошки будут привиты и проверены лично мной на социальную адаптированность, еженедельно их будет осматривать ветеринар. В комнате с кошками можно будет поиграть, понаблюдать за кормлением (к сожалению, кормить своей едой будет нельзя), погладить и так далее.

И, как и во многих аналогичных кафе, мы планируем организовать устройство животных в семьи.

Самих кошек мы возьмем из питомника «Любимец» – собственно, этот вопрос уже решается.

Также сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещений, прорабатывается дизайн вывески, наружной рекламы и прочего. Меню пока планируется самое простое, то, что можно разогревать или готовить загодя: сэндвичи, печенье и тому подобное. Но если дело пойдет, то можно будет подумать и о более серьезных блюдах.

Вообще основное помещение будет организовано по принципу обычного антикафе: чай, кофе, угощения, wi-fi, детская зона, книги и телевизор, то есть все то, что нужно людям, чтобы приятно провести время, и кошки свободно между столов гулять не будут. Кошки – это бонус.

Не в ближайшее время, а на более дальний прицел мы строим планы по организации «квартирников» – выступлений тульских музыкантов, театральных представлений с участием кошек и многое другое. Но это на будущее, а пока просто приглашаю всех на открытие в начале февраля!