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Как Тула пережила новогодние каникулы

Как Тула пережила новогодние каникулы

Итоги подвели сегодня в городской администрации.

На оперативном совещании в городской администрации глава Тулы Юрий Цкипури поблагодарил тульские власти за оперативную работу и активную ликвидацию коммунальных аварий.

Начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы Николай Безруков доложил о нештатных ситуациях:

  • 5376 обращений от туляков было за праздничные дни;
  • 23 аварийных отключения, из них – 4 по управляющим компаниям, 3 отключения тепла, 8 – водоснабжение, по 4 – электричество и газ;
  • 220 ДТП произошло в городе за праздники, в 4 из них были травмированы четыре человека.

Роман Мурзин, который с сегодняшнего дня занимает должность заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ:

– Праздники прошли в рабочем режиме. Количество аварий, ликвидированных в ненормативные сроки, по сравнению с прошлым годом уменьшилось. В этом году таких аварий было три, в прошлом – пять.

Алина Кабирова, начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы:

– За неделю сотрудники УАТН обследовали 153 улицы, ликвидировали одну несанкционированную свалку, проверили 192 контейнерные площадки, семь из них находились в ненадлежащем состоянии.  Перенакопления на контейнерных площадках имели место, но они довольно быстро были ликвидированы.

Андрей Нагайцев, зам. главы администрации города – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, отчитался о ямочном ремонте в Туле:

– С 3 по 7 января в Туле литым асфальтом залатали 699 квадратных метров дорог.

Евгений Авилов:

– В СМИ часто появляется информация о том, что дорожники нарушают существующие ГОСТы – кладут асфальт в снег. Расскажите о технологии: вы дороги ремонтируете или деньги осваиваете? 

Роман Мурзин:

– Укладка литого асфальта в снег возможна. Его температура около 220 градусов. Единственное ограничение по ГОСТу – температурное. Работу нельзя проводить ниже -10 градусов.

Заместитель главы администрации Надежда Токовая:

– Около 400 туляков встретили Новый год на площади Ленина. Красавица-елка порадует туляков до 19 января.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:58 0
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