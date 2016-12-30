Итоги 30 декабря: последний итоговый обзор в 2016 году

Добрый вечер, друзья!



Последний итоговый обзор дня в этом году



Застройщик Новой Тулы арендовал еще 86 гектаров земли

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Что будет с платными парковками в Туле в Новом году?

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Вполне предновогодняя история: тульского предпринимателя, отрубившего голову отцу, отправили на лечение

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Алексей Дюмин предложил тулякам жаловаться активнее. Написали каналы связи, куда вы можете обратиться с претензией

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О погоде: погода для встречи Нового года будет идеальной: днем -2, ближе к ночи около нуля!



Странный 2016-й год подходит к концу. Встречаем 2017-й с новыми надеждами! Пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях, а везение не покинет вас все 365 дней. Здоровья и удачи в Новом году! #Снаступающим



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Отдохните хорошо, спокойной ночи!

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