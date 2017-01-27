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Итоги 27 января:школьник-агрессор и волоком до скорой

Итоги 27 января:школьник-агрессор и волоком до скорой

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости пятницы, 27 января

Шок! В Заречье 10-летний ученик терроризирует всю школу. Достаётся как детям, так и педагогам

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В Донском из-за нечищенной дороги врачам "скорой" пришлось тащить пожилую пациентку до машины по земле

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Новый законопроект о наказании за непропуск машин со спецсигналами: на этот раз неуступчивых водителей предлагают лишать свободы

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После публикации на Myslo статьи о недобросовестных болоховских коммунальщиках прокуратура потребовала ликвидировать свалку

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Тульский водитель выдвинул ряд идей, как избавить город от пробок

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О погоде: завтра в Туле утренняя и дневная температура воздуха составит - 4 и - 3 градуса соответственно. Первый выходной будет пасмурным.

Хороших Вам выходных и спокойной ночи! ;)

 

 

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Автор: РС, вчера, в 21:15 0
Итоги 26 января: недобросовестные коммунальщики и сахар для Трампа
Итоги 26 января: недобросовестные коммунальщики и сахар для Трампа
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