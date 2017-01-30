Итоги 30 января: долгожданная вода и ЕГЭ без стресса

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости первого рабочего дня, 30 января

Главная новость: сегодня в дома пролетарцев после аварии наконец-то пришла долгожданная вода

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В Богородицком районе иномарка попала под поезд

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Тульские психологи помогут школьникам сдать ЕГЭ без страха

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Теперь легальное происхождение лекарств можно будет проверить с помощью смартфона

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Myslo продолжает серию народных голосований: на этот раз тулякам предлагают выбрать лучший кинотеатр

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О погоде: завтра утром столбик термометра опустится до - 18 градусов, днм потеплеет до - 13.

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

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