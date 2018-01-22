Пешком по Москве новогодней от Курского вокзала до Красной площади. Гум-каток и «Парящий мост»

Галина Зарубина Zarubinkа Новогодние каникулы позади, а впечатления, которые они подарили, всё ещё с нами. И совсем необязательно было ехать в дальние дали, чтобы получить свою порцию волшебства – у нас же Москва в соседях! Рассказывает Галина Зарубина Zarubinkа, а вы дополняйте, если тоже были, видели, вкусили столичного праздника ;)

— Приветствую вас, дорогие читатели! Новогодние и Рождественские праздники тягучи, словно сгущенка, если все время проводить в домашнем кругу, пялиться в голубой экран или зависнуть на любимом портале… Дети побыли с нами недельку и укатили в свой Питер.

Самое время выпрыгнуть из домашнего кокона и, расправив крылья, улететь в Москву на Старый новый год … Приземлиться в старом московском дворике, оглядеться по сторонам и спросить у дома, который поглядывает на тебя свысока круглым оком-иллюминатором: «Привет, как дела?»

И сразу мир вокруг тебя преобразится! Улицы и тупики, старинные церкви, особняки, дома с нахлобучками приоткроют пыльные веки и начнут доставать из своих тайников быль и небыль про Москву и москвичей…

Мы выбрали для себя вот такой маршрут:

Утренним экспрессом прибываем на Курский вокзал. Переходим Садовое кольцо (ул. Земляной вал), идем по Яковоапостольскому переулку до Лялиного переулка, по нему — на Лялину площадь Затем, по Покровке — до Чистых прудов. Далее, по Чистопрудному бульвару до улицы Мясницкой, а по Мясницкой- до Лубянской площади От Лубянки по Никольской — до Красной площади…

Собственно, вот и схема нашего пешего маршрута.

Часть первая.

Итак, Яковоапостольский переулок. Находится на территории бывшей Казенной слободы. Почему Казенной? Здесь с 16-го века жили дворцовые служители, в чьи обязанности входило хранение дворцового имущества. Назван переулок в честь храма апостола Иоакова Зеведеева.

Где-то за спиной грохочет Земляной вал, а в Яковоапостольском сонная тишина.

Выходим в Лялин переулок. Назван так в честь ротмистра Лялина, одного из почтенных домовладельцев. В 18 веке улица активно застраивалась, ведь по ней проходила дорога в Немецкую слободу.

Здесь я немного отступаю от новогодней темы. Изучая историю развития Белокаменной, тем самым готовишь себе задел для новых экскурсионных маршрутов.

Слобода «Кукуй» около ручья Кукуй строится на правом берегу Яузы в 16-м веке для пленных немцев. Собственно всех европейцев звали «немцами» (немыми, не знающими русского языка). При Иване IV была подвергнута разгрому.

При Борисе Годунове в Москве появляется много иностранцев, но во времена Смуты Немецкую слободу сжигают дотла, а ее население разбегается по городам. Оставшиеся в Москве обосновываются у в районе Поганых прудов, на Арбате, Тверской улице. Немцев становится все больше, они оказываются в выгодном положении, не платят торговых пошлин, «курят вино и варят пиво», строят себе кирхи. Словом, оказывают огромное влияние на русских.

Право слово, понаехали!

Очень их опасалось православное духовенство.

А это повод для переселения в 1652 г. в Новую Немецкую слободу, которая располагалась на том же месте, что и прежняя.

К концу XVII в. это был уже настоящий иностранный городок с чистыми прямыми улицами, аккуратными домиками.

Частым гостем в Немецкой слободе был Пётр I. Тут он познакомился с Лефортом и Гордоном, своими будущими сподвижниками, там же завёл роман с Анной Монс.

Александр Бенуа. «Дом Анны Монс в Немецкой слободе». 1911 г.

С середины XIX в. название Немецкая слобода и вовсе исчезает из московской лексики и постепенно заменяется на «Лефортово».

Нам предстоит поход на Поганые пруды и улицу Мясницкую, главную магистраль в Немецкую слободу.

Лялин переулок:

В д. № 9, бывшем доходном доме, украшенном прелестными лепными женскими головками,

жил скульптор Мотовилов, создатель школы монументально-декоративного исскусства во времена Сталина.

Монументальный гений Мотовилова мы узнаем в оформлении 7 станций метро, в т. ч. «Проспект мира», «Комсомольская».

Украшал он арку главного входа ВДНХ, фризы и фронтоны высотки МГУ на Ленинских горах.

А мы идем к следующему дому, № 7/2.

Все в нем привлекательно, и полукруглые балкончики, и шишкообразные купола, и полукруглый эркер с башенкой!

Но главное, в нем есть кафе «Булошная» — и мы спешим туда отведать утренней каши и оладушков, погреться душистым чаем с травами и пряностями.

На входе нас встретила красавица-елка,

только что приехавшая с катка на Чистых прудах .

Стильные интерьеры,

колченогий комод,

и завьюженные лихой Метелицей зеркала.

Старые тяжелые люстры с огромными шарами (фото)

Пока нам готовили каши (рисовую и пшенно-тыквенную)

и пышные, как пончики оладьи, мы наслаждались теплом

(на улице было ох как морозно)

и рассматривали интерьеры и фотографии старой Москвы.

Вот наводнение (река Неглинка часто выходила из берегов, даже когда ее заключили в трубу). Лодочники, пешеходы и экипажи -участники единого дорожного движения!

Вот старая булоШная, где продают душистый хлебушек…

Зарядившись вкусной энергией, мы пошли через Лялину площадь

к улице Покровке.

Покровка в деталях.

В усадьбе Трубецких проживал дядя Пушкина и в детстве Сашенька бывал здесь частым гостем)

Церковь Воскресения Словущего, что в Барашах.

По Покровке дошли до площади Покровских ворот. И от них гульварим по Чистопрудному бульвару.

Модное французское слово «бульвар» народная молва преобразила в «гульвар». А на старинном нидерландском наречии «бульвар» буквально означает «крепостной вал». Вот и в Москве Бульварное кольцо возникло по приказу Екатерины Великой на месте стен Белого города, т. е. третьего крепостного кольца после Кремля и Китай-города. Отрезки стен снесли и вместо них разбили прекрасные гульвары, а на месте входов в крепостные стены построили площади.

На Чистопрудном возродили конку сохранили трамвайную линию и там проходят три исторических трамвайных маршрута: 3; 39 и «Аннушка». Кто ездил по этим маршрутам, друзья, поделитесь впечатлениями :-)

В старые времена на месте Чистых прудов находилось Поганое болото. Неподалеку находилась мясницкая слобода со скотобойнями и мясными лавками. (Отсюда и название улицы, проходящей через Чистопрудный бульвар — Мясницкая). Все нечистоты и отходы мясного производства сваливали в это болото. Вонь здесь стояла невообразимая!

В начале 18 века князь Меньшиков выкупает большой участок земли и здания в этих местах, строит там свои владения, вочищает Поганое болото и превращает его в Чистый пруд.

Удивительное здание в голубых тонах, построенное в начале 20-го века,

с барельефом из диковинных зверей, украшающим третий и четвертый этажи моментально притягивает внимание .

Это доходный дом церкви Троицы Живоначальной на Грязех. А барельеф выполнен С. И. Вашковым, учеником Васнецова Вдохновение художник черпал из древнерусской живописи, что украшает владимирские церкви.

Сказочные перила украшают лестницу, ведущую в музей морского аквариума.

Тот же дом, но в летнее время.

Чистые пруды дремлют. «Спит родной аквариум» (с)

Никто не катается на коньках.

А старожилы рассказывают, как каток на прудах открывался уже в ноябре.

…Перед отъездом в Питер Маша захотела вместе с нами посмотреть фильм «Покровские ворота»… Вспомнилось :

«— Ну, ну кой черт занес Вас на эти галеры?

— А что мне делать? Маргарита Павловна ее не одобрила, вот и верчусь. В своем немолодом уже возрасте веду иллюзорную жизнь, хожу в кино на последний сеанс, три раза был в оперетте, теперь вот на катке. Один раз водил ее на лекцию. Она пошла по доброте своей.» (с)

Идем в сторону метро «Чистые пруды». Выходим на площадь Мясницкие ворота. Диковинное здание с с часовой башенкой построено по проекту московского архитектора Романа Ивановича (при рождении Роберта Юльевича) Клейна в семье крещеных немецких евреев). Зданий и сооружений над которыми он работал было невероятно много. Самые известные — это здание «Товарищества Мюр и Мерилиз», музей изящных искусств им. императора Александра III (сегодня- музей им. Пушкина), здание хоральной синагоги, электростанция на Раушской набережной, средние торговые ряды на Красной площади, кинотеатр Колизей, Бородинский мост…

Свернули на Мясницкую улицу.

Улица Мясницкая- одна из главных улиц Первопрестольной. В старину вдоль нее селились переселенцы. При Петре Великом она была главной артерией, ведущей в Немецкую слободу В 19 веке — здесь процветали дела и торговля. Во время Великой Отечественной войны здесь находилась ставка Сталина.

У нас же с Андреем «взгляды» на эту улицу были более, чем легкомысленные.

Мы увидели маленький дворец китайского императора.

Дом Чая !

Каким же образом среди особняков и доходных домов оказалась эта китайская шкатулка ?

На самом деле это жилой и торговый дом чаеторговца Сергея Перлова. Семен и Сергей Перловы — родные братья имели чайный бизнес и сильно конкурировали меж собой. Дом был выстроен к приезду китайского посла в Москву на коронацию Николая II. Это был тонкий пиар-ход, с целью привлечения внимания. Архитектор Гиппиус перестроил здание архитектора Клейна в стиле позднего ренессанса в китайскую пагоду.

Посол из Поднебесной прибыл в Москву и… остановился у Семена Перлова на Мещанской улице. А дом переживает несколько эпох, и по сей день остается самым красивым и необычным чайно-кофейным магазином.

Даже в суровые 20−30-е годы, когда жилую часть дома Перлова превратили в коммуналки, его жители всегда имели возможность приобрести себе душистый чай.

Мы с Андреем не остались в стороне и купили пару сортов кофейных зерен.

Внутренний двор доходного дома Строгановского училища, построенного другим обрусевшим немцем Федором Шехтелем.

Архитектор, поцелованный Богом. Он строил Москву в мастерской собственного особняка на Садовой легко и возвышенно, с бокалом шампанского в руке, словно писал главную музыку своей жизни.

Великолепная майолика.

Мясницкая в деталях мила и невероятно уютна))

Вот мы огибаем Дом фарфора братьев Кузнецовых архитектора Шехтеля.

Сворачиваем на Никольскую улицу

и окунаемся в россыпь новогодних огней .

Три снегурочки в кокошниках.

Окоченевшие руки уже не держали фотоаппапарат.

Мы нырнули в фирменный магазин фабрики «Новая Заря», чтобы купить себе «Шипр» для сугрева.

Знаете какое у меня было чувство? Словно я подошла к бабушкиному комоду и, втайне от нее, открыла все пузырьки с духами и выпустила джина из флакона эти пряные и густые цветочные запахи. Вот Ландыш Серебристый, а вот Злато Скифов. Все это родом из детства.

«А эти духи ты подаришь моей маме. Она обожает Красную Москву!» (с)

Ну, раз так, купили маме Андрея «Красную Москву», а себе душистую воду «Запах елки».

Огонь в зимнем очаге набирал силу…

А на Красной площади- в самом разгаре ярмарка с каруселями и пряниШными домиками. Потихонечку смеркалось.

Часть вторая.

Впадаем в детство красиво!

Покататься на ГУМ-катке — это моя мечта, которая сбылась на старый Новый год!

Час катания в праздничный день обошелся в 500р. + 300р. прокат коньков.

Поначалу я судорожно вцепилась руками в борт, но потом меня отпустило и целый час в веселом потоке я скользила под ретро музыку.

Нет, это не мы кружились на катке, а вся Красная площадь, вместе со Спасской башней, часовыми, ГУМом, новогодней ярмаркой вертелась в хороводе вокруг нас.

А самая изюмка была знаете в чем? Что я сверяла время не на своем мобильнике, а поглядывала на Кремлевские куранты, сколько еще минут у меня в запасе?

Счастье скоротечно! Со сменой почетного караула и мы сошли со скользкой дорожки :-)

К тому времени уже стемнело и мы, пробираясь через веселую толпу с каруселями,

пряниками и глинтвейновыми парами

поспешили в сторону парка Зарядье. Очень хотелось увидеть увидеть Москву с Парящего моста.

Это Средние торговые ряды господина Клейна.

Это мы гуляем снаружи по территории парка Зарядье.

На другом берегу Москва-реки — Раушская набережная. Смотрите, какая волшебная подсветка у электростанции, которую построил Р. И. Клейн.

А вот Гастрономический центр Зарядье. Кушать не хотелось, а фотки сделать — это святое!

А потом мы поднимаемся на парящий мост. Красота, просто дух захватывает!

Ныряем в ГУМ погреться и запечатлеть праздничный парад воздушных шаров,

колыхающихся меж ватных облаков

под переливающимся шуховским куполом.

В моей коллекции елок прибыло)))

Золотой снег на Никольской)

Площадь Революции и Театральная площадь блистательны!

Под конец говорим «до свиданья» торговому дому «Мюр и Мерилиз» и ныряем в метро.

Многие из вас, друзья, ездили в новогодние каникулы в Москву. Давайте поделимся эмоциями и фотографиями :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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