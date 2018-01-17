Гитхорн. Неизвестные известные Нидерланды

Татьяна Юрьевна Etyud И снова Нидерланды, и новая точка на карте — Гитхорн. Слышали про такой? Нашим гидом будет Татьяна Юрьевна Etyud , которая побывала там и делится своими впечатлениями. Кто пропустил повествование про городок Зволле , читайте по ссылке . И про Кампен тоже можно почитать! А мы отправляемся в Гитхорн…

— Найти хотя бы одного человека, в душе которого не нашлось бы тех или иных образов природы, выражающих соответствие его мыслей, настроений, чувств невозможно. Поиски утешения или наслаждения, благоговейный трепет или душевные порывы возникающие от общения с природой передаются поколениями служителей и питомцев муз.

«В трепете весенних листьев, в синем воздухе мы находим тайные созвучия своему сердцу. В безъязыком ветре есть красноречие, в шуме ручья и окаймляющих его тростников есть мелодия; и непостижимая связь их с чем-то внутри нас рождает в душе восторг, от которого захватывает дыхание; вызывает на глаза слезы непонятной нежности…» писал когда-то романтичный Перси Биши Шелли.

Сдается мне, что он побывал в Гитхорне…

Я не берусь состязаться с мэтрами мировой культуры в описании своих чувств и окружающих ландшафтов. Да и природа северо-западной Европы не может похвастаться природными страстями и великолепиями. Но, донести до вас образ такой обыденно-прагматичной и, в то же время, такой неординарно-романтичной нидерландской деревеньки Гитхорн, попробую.

С вашего позволения, конечно, сделаю пару отступлений: техническое и лирическое.

Райский уголок под названием Гитхорн расположен в Национальном парке Веерибен-Вайден (Nationaal Park Weerribben-Wieden) на границе Северо-Восточного польдера провинции Флеволанд.

Именно в этом месте мне хочется немного отклониться от темы.

Отступление первое,

Польдеры

Про слове «польдеры» в моем сознании всегда возникал образ учительницы географии на фоне симбиоза болота с колосящимся полем. Та еще картинка! И кто бы мог подумать, что, так восхищающие меня,

цветные прямоугольники за стеклом иллюминатора

есть часть огромного польдера?

Заинтересовавшись причиной умопомрачительной геометрии прибрежных земельных участков Нидерландов, узнала впечатляющую информацию: аэропорт Скипхолл расположен на высоте НУМ минус 3 м!

Конечно, я и раньше знала, что половина территории Нидерландов расположена ниже уровня моря. Но одно дело знать, другое дело — понять суть проблемы. Проблема огромна и обитатели низинных земель борются с ней с 13 века (!)

Если отбросить технические подробности, то самое краткое определение польдера таково:

Польдер — осушенный и возделанный низменный участок побережья (чаще — морского) с огромной дренажной системой, ограждённой дамбами для аккумуляции поверхностных вод с естественной или механической откачкой воды.

Вот тут меня и озаряет мысль о жизненной необходимости огромного количества мельниц на территории страны. А я-то все удивлялась — зачем им такое количество мельниц? Молоть зерно? Ну и жрать они здоровы!)

Конечно, каскады мельниц от уразумения грандиозности задачи своей привлекательности не теряют.

Но мельницы не моя тема сегодня. Как и польдеры…

Сказочная нереальность

Гитхорн (Giethoorn) — деревня в общине Стенвейкерланд провинции Оверэйсел в Нидерландах. Название происходит от словосочетания «Giet hoorn» — «залитый рог». Высота над уровнем моря (НУМ) — 0 м. Население — около 2 600 жителей. В далеком прошлом — заболоченные земли на побережье Северного моря.

Первые поселенцы, выходцы с юга страны, бежавшие от сильнейшего наводнения и преследований иноверцев, добрались до относительно высокого и удобно расположенного, по их мнению, места на берегу залива Северного моря в 1230 г. Болотистые почвы и, лежащие на земле в большом количестве, останки коз флоры и фауны их не смутили. Наоборот, порадовали: Топливо! Вода! Еда!

Бывшие флагелланты понастроили мельниц

и домов на сваях,

обзавелись живностью

и начали жить. Не забывая, при этом, откачивать воду.

В амстердамском Rijksmuseum имеется идиллический пейзаж известного художника 18 века Генриха Вильгельма Швейкхардта (Hendrik Willem Schweickhardt) «Пейзаж с рыбаками и торфяными фермерами в низком болоте викидата». Сдается мне, что Швейкхардт побывал-таки в Гитхорне…

На протяжении столетий основным занятием обитателей деревни была добыча торфа. Добрые деревенские работяги не утруждали себя беготней по окрестным болотам, а нарезали его там, где было удобнее всего — перед собственными домами. Ямы заполнялись водой… Таким образом, через пару десятков лет трудолюбам даже к соседям приходилось добираться не иначе, как на лодке. Каждый дом в деревне оказался на собственном островке.

Прозябать бы гитхорнцам на окраине цивилизации до скончания веков, но случилось чудо! Нидерландский режиссёр Берт Ханстра в 1958 году снял там свою знаменитую в Европе комедию «Фанфары».

«Нидерландская Венеция» стала широко известна

и в нее потекли ручейки, а затем и полноводные реки туристов

со всего мира. Доказательством послужили увиденные там вездесущие китайцы и арабы))).

А я-то как удивлялась: «Что за невразумительная штуковина? Любят нидерландцы всякую …» Теперь я точно знаю, что это такое. А вы?

Добирались мы в деревню в междугороднем автобусе. Нас предупредили, что после «третьего поворота» нужно попросить шофера остановить в Гитхорне. Водитель автобуса долго не мог понять, что означает наше «Остановите в Гитхорне» и водил руками во все стороны. Господь вразумил меня произнести слово «Венеция», водитель заулыбался и высадил нас в чистом поле, махнув рукой назад-налево-наискосок…

Справа от дороги маячил пряничный домик,

слева — церковь,

назад-наискосок — невразумительной постройки дома.

С большой опаской направляемся в ту сторону. Делаем очередной поворот и … справа — необычное зрелище.

Слева — необычное зрелище тоже…

Злющий сынок, которого подняли чуть свет и таскают «поди туда — не знаю куда» не первый час, произносит противным голосом: «Ну и куда мы дальше?»

Оглядываюсь по сторонам и с тоской произношу: «Туда, куда и все…»

«Всех» не так много и топают они по мосту в сторону пристани.

Топаем и мы.

Пейзаж понемногу меняется. Я в легком недоумении. Посмотреть деревеньку мне настоятельно посоветовали нидерландские знакомые. До того я про нее и слыхом не слыхала. Скажите мне честно, кто из вас про нее знает или хотя бы слыхал название?

Лучший способ поправить настроение — еда! Бредем по набережной

разглядывая витрины.

Идущая перед нами пара сворачивает в сторону открытого кафе. Сворачиваем и мы. Мало что смысля в местной еде, заказываем то же, что и все, стоящие перед нами: рыбу в кляре под белым соусом с солеными огурцами и блинчики с беконом и сыром. Блинчики будут отдельно, экзотика невероятная.

Соус с огурцами, на мой вкус, ужасен, но жить становится веселей и мы решаем взять напрокат лодку.

Командуют прокатом мальчишки лет двенадцати-четырнадцати. Попадаются и девчонки.

«Бригадиру» лет шестнадцать. Каждые пять метров знак «Осторожно, дети!».

Призадумалась… Решила, что с местными детками нужно держать ухо востро. Не зря же знаки везде понаставили…

Выбираем небольшую лодку с электромотором (электробот). Пацанчик жестами объясняет принцип управления транспортом.

Поехали!

К нам сразу цепляются несколько местных сторожей. То ли еду выпрашивают, то ли за порядком следят…

Сначала мы очень обрадовались. Необычайно, интересно: канал, лодка, стайка уток в сопровождении.

Через некоторое время стайка стала отставать, а затем и затерялась в водных просторах. Жалеем, уточки скрасили бы наше путешествие.

Забегая вперед, скажу, что одна, особо упертая особь, так и проплавала с нами от начала до конца прогулки. Сначала плыла спокойно, потом начала метаться от правого борта к левому, подрезала лодку, брехала крякала, ныряла перед самым носом. Короче, создавала аварийные ситуации на воде. Когда утица надоела нам до чертиков, мы решили ее прогнать. Не тут-то было. Упорная тварь упорно следовала за нами, взмахивая крыльями и демонстрируя недовольство. Ну не бить же ее веслом, в самом деле! Весел у нас не было. Примерно, через час птичка угомонилась, но не отстала. В ум лезли Джеймс Бонд, Анна Чапман и котенок полковника Сидорова.

Так я и не поняла, чего ластоногая хотела на самом деле. Может она демонстрировала свое презрение к людям, имеющим неосторожность выбрать к рыбе в кляре не соответствующий соус?

Вот она, героическая женщина красотка.

А тем временем наша бесшумная лодка не спеша продвигается по каналу.

Пейзаж становится интересней

и интересней.

Сильно веселят дорожные знаки,

скульптуры (это он, Берт Ханстра, собственной персоной)

и прочая наглядная агитация. Предполагаю, что в этом месте торгуют козьим молоком или сыром. Но, памятуя парикмахерскую в Зволле, еще больше предполагаю, что речь идет о самолёте укороченного взлёта и посадки (STOL — англ. Short take-off and landing). Может здесь катают на козах или козлах? Я уже успела столкнуться с нидерландским чувством юмора…

Забегая вперед, скажу, что шуточек хватало.

Буквальный перевод надписи на калитке: «Ожидайте собаку здесь».

С соседнего островка на нас смотрит маленькая несчастная псинка. Боюсь, она сильно устала плавать ко всем, ожидающим возле таблички…

Наш путь продолжается. Мосты,

мосты,

поворот,

мосты…

Гостиница,

гостиница,

гараж то бишь эллинг ,

мастерская,

поворот…

Соломенная крыша,

соломенная крыша,

голубая керамика,

черная кошка,

поворот…

Я постепенно начинаю впадать в нирвану. Этому сильно способствует лодка, движущаяся впереди. В лодке молодая пара (молодожены?) азиатов в нарядных одеждах. Слышится тихая восточно-азиатская музыка. У них магнитофон или что там еще? Пара явно наслаждается друг другом. Я наслаждаюсь парой, музыкой и пейзажем.

Лодки,

лодки,

черный дом (местный музей фермерского быта),

белый дом,

поворот…

Старая телега,

новый старый двигатель,

соломенная крыша,

ухоженный газон… Кажется, мы здесь уже были. А может и не были. Мы давно уже не пытаемся приехать куда-нибудь, а просто плывем, бессистемно поворачивая то направо, то налево.

Фотографировать лень, разговаривать лень, шевелиться лень… Хочется наслаждаться тишиной и покоем…

Ловлю себя на мысли о тишине. Почему так тихо? Не слышно шума моторов лодок, катеров, прогулочных трамвайчиков (или как их там?) Да и бензином не пахнет. И на воде что угодно, только не радужные разводы.

Потом выяснилось, что все плавсредства оснащены только бесшумными электромоторами. «Шепчущие» лодки…

Да, что это я не пишу о плавсредствах? Электроботы, моторные и весельные лодки, катера, конечно, прекрасны, но паруса затмевают все. В Гитхорне имеются собственных типов парусные суда — Gieterse.

Это парусное чудо в просторечии называется «игрок», а в родословной по юридическому определению — Де Гитерс-пунтер, северо-западный угловой пенни, восьмерка-пунтер, пунт… очуметьневстать!

«обстрел» Gieterse,

влот (плот) Gieterse,

«коза» Gieterse…

Выяснить названия остальных лодок мне не удалось. Да я не очень-то и стремилась. Боюсь, остатка моей жизни не хватит для изучения всех типов и конструкций нидерландских судов…

Внешне они прекрасны,

безымянные — загадочны…

Нидерландцы не были бы нидерландцами, если бы развлекали на воде только катанием на лодках. Мы были в Гитхорне в конце апреля — купально-катальный сезон еще не открылся.

Но добрый Интернет легко делится информацией:

Лодки крытые многоместные,

весельные и моторные,

надувные резиновые; байдарки,

доски,

аквасферы…

Я б в такой штуке порезвилась, да боюсь, что там ограничения по весу и возрасту.

Летом буйство красок в Гитхорне зашкаливает.

Чем не картина малых голландцев?

Обратите внимание на флаг и герб на крыше одного из домов. Голубой цвет — вода, понятно. Желтый и красный — символ надежды на золотое будущее и непримиримости.

Рога и крест — символы веры и упрямства. Гитхорнцы — те еще ребята!

Каналы и тропы летом

хороши необычайно.

Прокатиться на лодке среди лилий — восторг!

Но я не отказалась бы прокатиться по каналам Гитхорна в туманной дымке осени.

А уж зимой — тем более. Десятки километров бесплатного льда —

естественная среда

для будущих Тимов Рулофсенов.

А какие уютные гостиницы,

какая вкусная еда шеф J ohnny Boer отдыхает,

живописные виды,

тишина и покой…

Что-то я отвлеклась… Спасибо авторам за эти чудесные картинки!

Наше путешествие продолжается.

Очередной канал заканчивается озерным простором.

Дома на маленьких движущихся (?) островках

не менее живописны,

чем в деревне.

Водной гладью и одиночеством истинного нидерландца не возьмешь!

На озере мы и они, конечно, не одни. Прогулки индивидуальные

и коллективные,

спорт,

фотоохота Таня — молодец! ,

рыбалка и прочее, и прочее. Развлечений на воде и под водой хватает.

Я уже писала, что деревня расположена в Национальном парке Веерибен-Вайден. То есть — в заповеднике так мне привычнее произносить .

На территории заповедника находится самое большое болото (!)) в северо-западной Европе, искусственное озеро De Beulakerwijde, озера Zuideindigerwijde, Bovenwijde, Giethoornsche Meer, природный парк под названием De Wieden (Шесть тысяч гектаров торфяных болот, заболоченных лугов и лесов, прудов, тростниковых зарослей и других природных достопримечательностей). Здесь я не могу не сделать второго отступления.

Отступление второе,

Заповедники

В 2014 году, по пути в Амстердам, на участке между городами Лелистад и Алмере (Место выделено синим овалом. Зеленые штрихи — польдеры. Красный овал — заповедник.),

обратила внимание на странный пейзаж. Как Мамай прошел…

Издали виднелись немаленькие стада травоядных. Сидящая рядом нидерландка пояснила, что это природный заповедник на насыпных землях.

Еще в раннем детстве образ природного заповедника сложился у меня из корабельных сосен, зубров и озера Байкал. Мдаааа, сосны явно не корабельные…

Зато в наличии туры,

тарпаны

и водоплавающие. Кто бы в этом сомневался?! Чего-чего, а водоплавающих в Нидерландах — как у нас круглый год грязи…

Позже я узнала, что заповедник Оствардерсплассе (Oostvaardersplassen, транскрипция: o: st`va:rd?rsplаss?n, желающие могут произнести вслух (!))) является домом для быка Хека, польского коника, благородного оленя и огромного количества птиц, в том числе орлана-белохвоста, большого баклана, большой белой цапли, большой выпи и других. Такие же большие, заразы, как и нидерландцы!

Шестьдесят тысяч квадратных километров чистой природы состоят из прудов, грязевых квартир, тростниковых болот, влажных и сухих лугов и ивовых лесов. Огромное количество ветряков исправно выкачивает воду,

быки,

олени

и коники исправно размножаются.

При отсутствии естественных врагов регулировать численность фауны приходится путём отстрела животных и птиц. В зависимости от состояния кормовой базы, под отстрел ежегодно попадают от 30 до 60% пернатых, лохматых и рогатых голов. «Дикое мясо» частично поступает в продажу и пользуется большим спросом у населения.

То есть, в центре одного из самых густонаселенных районов Европы имеется кусок земли, выглядящий как африканская саванна со стадами пасущихся травоядных животных и огромными стаями птиц!

Но это еще не все. На сегодняшний день в Нидерландах имеются двадцать природных заповедников. Вдумайтесь, в стране, которая меньше России в 400 (!) раз, двадцать (!!!) резерваций девственной природы…

Но самое сногсшибательное не это. В 2017 году, на пути из Зволле в Амстердам, сидя в поезде, я приготовила фотоаппарат и с нетерпением ждала встречи с милыми зверушками. Лелистад, Алмере, Виисп, Димен…

Ветряки на месте,

коровы и тюльпанные поля тоже,

а оленей, туров и пони — и след простыл. Раз прокатилась — нет заповедника, два проехала — как не было, так и нет…

По возвращении, спрашиваю: Ребята, а куда делся заповедник?

Отвечают: Никуда не делся. Железную дорогу перенесли.

— Как перенесли? Зачем?!!

— Поезда мешают животным.

Я тихо выпадаю в осадок…

Вот она, бывшая и настоящая железная дорога. Молодцы нидерландцы! Сначала море подвинули, потом железную дорогу построили, потом зверушек развели жуткое количество, потом железную дорогу перестроили, чтоб зверушкам просторнее было…

Что я еще могу рассказать о Гитхорне?

Туристам в заповедной зоне разрешают ловить рыбу. Необходимо получить соответствующее разрешение у местных властей и ознакомиться с правилами лова. Не хотите напрягаться — катайтесь на лодках, гуляйте, катайтесь на велосипеде, гуляйте по болотам тропинкам и мостикам.

Машин в деревне нет. Верней, они есть в той части деревни, которая ближе к автостраде. Местные жители оставляют свои авто на стоянках и дальше передвигаются на велосипедах, лодках, пешком.

Через «новый» Гитхорн проложены несколько дорог, которые ведут к отелям. Соответственно, есть и автобусные остановки. Центральной дорогой является Beulakerweg, идущая вдоль канала Beukers-Steenwijk, по ней мы и приехали.

Я не очень понимаю, почему поселение Гитхорн называют деревней. В моем понимании «деревня» несколько другое понятие…

В «деревне» имеются восемь музеев, не менее десяти гостиниц, не менее двадцати заведений общепита. Тридцать девять домов «деревни» являются национальными памятниками, двадцать один дом — муниципальные памятники. Все шестьдесят — под охраной государства. Среди них церкви, фермы, загородные дома, школа, мельницы, насосные станции. Кстати, мостов, мостиков и мостков в «деревне» — 176…

Про музеи писать не буду. Большинство типичны — гончарная мастерская, музей (скорее выставочный зал) драгоценных минералов, краеведческий, культуры и крестьянского быта. А вот наличие автомобильного музея Automuseum «Histomobil» меня впечатлило сильно! В местности, где население передвигается исключительно по воде, имеется историческая коллекция мотоциклов, автомобилей, велосипедов и других раритетных видов автотранспорта.

Музей был закрыт для посетителей — не сезон… Зато была открыта харчевня с шикарным названием «Лебедята». Лебеденком себя и чувствую, обожравшимся.

Имеются в Гитхорне и веселенькие небольшие скульптуры на злобу дня

и, гордость жителей, tjasker. Тьяскеры по всей стране строил местный уроженец Ройлоф Дейксма. Надеюсь, вы догадались, что поименные ссылки сделаны с целью рассказать о выходцах из Гитхорна?

Имеется и реклама. Как же без рекламы? Этот милый песик предлагает услуги по изготовлению соломенных кровель. Кстати соломенная кровля фактически есть «золотая» кровля. Если вы увидите в Нидерландах дом под соломенной крышей, знайте — здесь живут богатые люди.

Желающие смогут арендовать дом в деревне на несколько дней. На длительный срок дома не сдают. И купить дом иностранцу нельзя. Местные жители очень редко продают свои дома. А если продают, то только нидерландцам. Менониты категорически не хотят менять привычный уклад жизни и плевать им, что на дворе 21 век и пускают в деревню чужестранцев с их современными нравами и обычаями только на короткое время. Зато туристы получают море удовольствия от посещения Гитхорна: тишина и покой позволяют полностью расслабиться и успокоить взвинченные современным ритмом жизни и мои, и ваши нервы…

Мир возникает из тишины.

Из этой пустоты появляются наши мысли и слова.

Из нее возникла наша сущность.

P. S. Добираться в Гитхорн просто: Прилететь в Нидерланды. Поездом доехать до станции Meppel, перейти на автобусную станцию и сесть на автобус № 79.

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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