Новогодний Минск

Татьяна Афанасьева Изменили своей традиции встречать Новый год в поезде, сели в него только 3 января, изрядно опухшие от оливье, шампанского и слёз (снега-то так и не было!). Нас ждал праздничный Минск! Город, с которым у меня было связано сто тысяч разных предрассудков, часть которых рухнула почти сразу после прибытия :) Приличный город оказался.

— Сначала едем на поезде до Москвы, оттуда с «Белорусского вокзала» до пункта назначения. В 22.03 садимся в поезд «Москва-Брест» (плацкарт, 2356 руб.) В 6.31 мы уже в столице Белоруссии и стоим перед знаменитыми воротами Минска.

Первым делом меняем русские деньги на белорусские (курс в январе 2018 года: 1 BYN = 28,26 RUB) и отправляемся на автовокзал — он соседствует с чыгуначным (белорусский язык очень радует!). Покупаем билеты в Мир, про который будет отдельный гульбарий, не хочу валить всё в кучу. Покажу пока одно фото с замком, ради которого мы туда и поехали ;)

В Минске мы провели два дня. Снега так и не было, а вот новогоднее настроение было! Город весь в огнях-огонёчках, ёлках и мишуре :) Отличный новогодний маршрут, если вдруг соберётесь.

Встречались, конечно, и инвалиды новогоднего движения :)





Иногда нас угощали :) И не чем-нибудь, а «Егермейстером». Первый раз, кстати, пили его из пробирок да ещё и в «советском универсаме». Захотите поностальгировать по СССР, добро пожаловать в Минск на проспект Независимости, 23 — все интерьеры сохранены.

Сразу скажу, наша встреча с Минском была очень легкомысленной — мы не ходили по музеям и мемориалам. Исключением стал только Остров слёз, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам, павшим в Афгане в 1979—1989 годах. «Сынам, погибшим в Афганистане, возведен этот храм. Чтобы зла не было ни на своей, ни на чужой земле». Бесконечно печальное место.

В небольшой часовне, окружённой бронзовыми фигурами матерей, высечены имена их погибших сыновей. 771 имя! Рядом скульптура плачущего ангела… Никакие слова не передадут того, что там чувствуешь.

Война и мир — всегда рядом, это настолько тонкая грань, что даже страшно представить да и не хочется представлять. Живите, дышите, чувствуйте и берегите свой мир, с Новым 2018 годом всех нас!

Рядом с Островом слёз — Троицкое предместье. На мой взгляд, одно из самых уютных мест в городе. Я вообще не ожидала увидеть такой Минск: разноцветные домики, черепичные крыши, завитушки вывесок, мощёные улочки, зелёная набережная… Мне всегда рисовался строгий город с широченными проспектами, высоченными сталинскими домами, портретами Лукашенко на каждом шагу и нетленным духом совка. Ошибалась.

Верхний город (а он по соседству) — тоже милейшее место и продолжение темы малоэтажного Минска. Все постройки датированы XVI—XVIII веками. Даже и не верится, что где-то рядом гудит большой мегаполис.

На каждом шагу арт-объекты разной степени дерзости и академичности :)

Небольшая скульптурка «Городские весы» стоит на площади Свободы в Верхнем городе и символизирует тот приятный факт, что в 1499 году Минск был признан одним из центров производства, ремёсел, торговли и обрёл так называемое Магдебургское право, освобождавшее его жителей от феодальных повинностей, суда и власти сторонних госчиновников.

Скульптура изображает трех горожан: один взвешивает, второй продаёт, третий покупает. У подножия памятника изображения монет, в разное время «ходивших» по территории Великого Княжества Литовского, в состав которого входил Минск.

Согласно Магдебургскому праву, самым главным человеком в средневековом Минске считался войт. Так что не удивительно, что его бронзовая фигура стоит тут же в Верхнем городе, недалеко от ратуши. Он держит ключи от города, королевскую грамоту, у его ног план Минска XVI века.

На этом же пятачке — скульптура «Экипаж» (в полном прочтении «Экипаж губернатора Захария Корнеева»). Корнеев был первым губернатором Минска после присоединения города к Российской империи в 1796 году.

Говорят, под площадью Свободы располагались многочисленные подземные ходы, связывающие все монастыри и соборы Верхнего города, но в советское время их почти все забетонировали :(

На фото Собор Сошествия Святого Духа, основанный в 1633 году.

Тут же в Верхнем городе привет нашей «Курилке» от минской:

Но если есть в кармане пачка сигарет,

Значит, всё не так уж плохо на сегодняшний день,

И билет на самолёт с серебристым крылом,

Что взлетая, оставляет земле лишь тень.

Цоя в Минске цитируют не только двери, есть целая стена его памяти. Не такая крутая, как на московском Арбате, но всё же.

Находится в сквере рядом со стадионом «Динамо» (метро «Первомайская»).

«Попробуй спастись от дождя, если он внутри…»

Да. Цой ещё и рисовал.

Всё гениальное — просто. Из неопубликованного в Минске :)

Кстати, рядом с метро «Первомайская» не только стадион, стена Цоя и фирменный алко треш магазин «Кристалл» (кладезь минских сувениров в стекле и жести), там ещё и невероятно крутое граффити-пространство!

Причём оно растёт, благодаря бразильско-белорусскому фестивалю урбан-арта Vulica Brasil, который проходит в Минске с 2014 года. В конце лета свободные художники традиционно дарят городу новые муралы — так называют граффити во всю стену. Выглядит наикрутейше :)

Муралы разбросаны по всему Минску, но «гнездо» у них на улице Октябрьской (Кастрычнiцкой). Так что захотите увидеть по максимуму — вэлкам.

Стрит-арт «Любовь Фриды Кало и Винсента Ван Гога» — один из самых старых в этом районе. Его нарисовал бразильский художник Рожерио Фернандес в 2014 году: «Не хочется всё разжёвывать и преподносить на блюдечке, тогда люди не будут фантазировать. Дети в играх развивают свою фантазию, а когда вырастают, перестают думать. Взрослым тоже нужно мыслить» :) И тут не поспоришь.

Здесь, кстати, и «полотнище» бразильца Рамона Мартинса, претендующее на звание самого большого граффити в мире. 3456 квадратных метров заводской стены Мартинс превратил в заповедник. Здесь все: Зубр, Олень, Аист и Дюша Метёлкин . Настоящий карнавал красок! Но сфотографировать можно только фрагментами, слишком масштабно :)

Работа лидского художника Евгения Матюто Cowekа буквально погружает в народный эпос с длиннобородыми гуслярами, живыми деревьями и говорящими грибами. Тут тебе и хоровод вокруг радужных гор, и тридцать три загадки без разгадки, и новорождённая Вселенная.

По авторской задумке, весной кроны деревьев перестают быть просто нарисованными, так как с крыш начинает кучерявиться зелень растений, а в скворечники заселяются маленькие певцы. Но это в идеале. В реале пройдёт пара зим, и от рисунка ничего не останется.

Магия «золотого сечения» Вселенной, стражи Гармонии и… случайный фактор в виде Ленина :)

Абсолютно потрясла работа художника Юск Имаи из Сан-Паулу (Бразилия). Мы честно говоря, всю голову сломали, пытаясь понять её смысл. А позже я нашла цитату Имаи: «Жизнь — это обмен. Про это и мурал». Так просто!

Граффити белорусского художника Bazinato из Молодечно: «Природа так же, как и человек, вооружается во время бедствия. Даже уточки!»

Пауло Цезар Сильва (Speto) из Саун-Пауло нашёл пересечение двух культур — бразильской и белорусской — в игрушках. Надпись «назаўжды» (справа внизу) означает неразрывную связь между двумя народами.

Среди игрушек замечены приборы вольных каменщиков и куклы из секс-шопа :)

Есть на Октябрьской и работы поменьше :)

Вот это очень улыбнуло. Действующая Всемирная помойка :)

Узнаёте претендентов на люстрацию? Ленин с бревном, Адам и Ева с динозаврами, старик Фрейд, Сердитый кот, Николас Кейдж, Вишну (или Кришна?), Голубь Вова и ещё кто-то падший :)

Недалеко от метро «Первомайская» живёт и «Жёлтый гигант». Его видишь сразу, как выходишь из подземки — выглядывает из-за макушек деревьев :)

Такие жёлтые человечки живут по всему миру — в Афинах, Бостоне, Милане, Ванкувере, Вильнюсе… Теперь к ним присоединился и Минск. Точный адрес «Жёлтого гиганта»: ул. Энгельса, 34-а. Авторы — бразильцы, братья-близнецы Отавио и Густаво Пандольфо.

Жёлтый гигант наступил мне на ногу, а потом и я ему, чтоб не ссорились :)

После арт-квартала мы едем в усадебный парк Лошица. Автобус № 102, остановка «Червенский рынок», проезд по городу стоит 60 белорусских копеек (17 русских рублей). Подходящих автобусов и маршруток больше, но мы добирались именно так. И даже в такую отвратительную зиму, без белого снега и синего неба, парку удалось абсолютно очаровать нас. Мощёные дорожки, бескрайние фруктовые сады, исторические руины и неруины. Говорят, летом в Лошице не протолкнёшься от свадебных фотосессий и семейных пикников. Мы же застали парк в приятном запустении :)

В Лошице пять знаковых объектов: усадьба Любанских с флигелем, римско-католическая каплица (часовня), обручальный дуб, заброшенная мельница и мемориал белорусским партизанам (в этих местах у них был штаб!). Со схемами, стрелками-указателями в парке всё в порядке, так что потеряться невозможно.

Первое документальное упоминание об усадьбе датируется 1557 годом — тогда её владельцем был Василий Толочинский из рода князей Друцких — потомок Всеслава Чародея. А вообще Лошица меняла хозяев, как перчатки, их было четырнадцать!

Расцвета усадьба достигла в 1884 году при Евстафии Любанском. Добиваясь расположения юной красавицы Ядвиги Кеневич, он творит здесь чудеса: все комнаты в усадебном доме обустроены в стиле той или иной страны, а в парке появляются диковинные растения, включая японскую магнолию, маньчжурский орех и американскую берёзу.

Флигель для гостей — ещё одна новинка лошицкой усадьбы, где часто устраивались богемные вечеринки, литературные вечера, давались балы и упивались гости.

Пока 47-летний Евстафий увлечённо занимался усадебным хозяйством, 20-летняя Ядвига увлечённо ему изменяла. Но все всё узнали, позор стал невыносимым, и Ядвига утонула (сама ли?). По легенде, во время цветения абрикосов призрак Белой пани до сих пор бродит по аллеям парка.

Римско-католическую каплицу возвели в усадьбе ещё в XVII веке. В подземелье восьмигранного здания хоронили владельцев Лошицы. Последней тут была погребена Ядвига Любанская. В 1935 году каплицу взорвали, что окончательно вывело из психического равновесия призрак Белой пани.

Обручальный дуб даже в таком раздолбанном виде чертовски привлекателен. По легенде, князь Друцкий-Горский посадил три таких дуба в честь трёх своих дочерей недалеко от усадебного дома. Говорят, дубы исполняли желания всех незамужних девушек, просивших любви на века и женихов хороших. Отсюда и название. Увы, в 2010 году молния добила последнего из великанов. Дуб утратил внешнюю красоту, но, как говорят, не лишился магической силы — можно приезжать и просить по старой схеме.

Красная мельница была построена в 1901 году. Честно говоря, не было бы памятной таблички, нам бы и в голову не пришло, что это дореволюционная водяная мельница да ещё и охраняемая государством. Таких заброшек в Тульской области видимо-невидимо и никому в голову не приходит, что у них есть какая-то историческая ценность.

Не только мы наблюдали за мельницей, но и она за нами… Вы же видите? И это не рисунок. Скорее, преломление пространства.

В сердце Минска — на площади Независимости, которая до 1991 года носила имя Ленина, мы тоже побывали. Дом правительства Республики Беларусь выглядит как бастион, в остальном — весьма приятное пространство.

В Минске непривычно просторно. В городе 19 площадей, огромное количество бульваров, а тротуары бьют все рекорды по своей ширине. Невольно вспоминается цитата Лукашенко: «Что я там в Европе не видел? Грязно всё! Люди трутся друг о друга…» Вот в Минске на улицах люди друг о друга без необходимости точно не трутся :)

Удивило, что Дом правительства соседствует с католическим костёлом Святого Симеона и Святой Елены, построенным в 1905 году. Между ними метров тридцать, не больше. Место для строительства Дома Правительства в 1930-м выбирали с Божьей милостью :)

Костёл — в строительных лесах и за забором. Хорошо хоть внутрь удалось зайти :) Кто-нибудь знает, что малиновый кролик делает в Рождественском вертепе?!

Станция метро «Площадь Ленина» (вход с площади Независимости) — одна из самых загруженных станций метро в Минске, через неё проходят около 100 тысяч человек в сутки. 50-метровая башня над входом в подземку увенчана как ни странно не головой Ильича, а флюгером с зубром.

К «Уху желаний» мы вышли совершенно случайно. Записывайте адрес: ул. Революционная, 13. Выслушает любые желания, даже самые неприличные.

Не так далеко от уха — Городовой (Городской вал, 3). Скульптуру установили в канун 100-летия белорусской милиции в марте 2017 года. Образ исторически правдив, так как выполнен с архивной фотографии — даже номер на кокарде сохранён.

Слово «городовой» появилось в лексиконе жителей Российской империи в 1862 году и было в силе до 1917 года. Оно означало низший полицейский чин. Городовым доверяли, их уважали, от них исходила уверенность, что всё под контролем. Большевики упразднили не только чин, но и всяческое уважение к городовым. Фигура перешла в разряд комических. Однако, всё меняется: в наше время памятники Ленину сносят, а бронзовые городовые возвращаются на улицы городов :)

Честный минский городовой подсказал нам дорогу к самому народному ресторану — «Васильки» (проспект Независимости, 16, смотри карту выше), где мы и попробовали фирменную белорусскую мачанку со свиными рёбрышками, жареными шкварками, домашней колбасой, драниками, сметаной и луком (порция стоила 12 BYN или 340 RUB). Что сказать? Вкусно.

Домашняя атмосфера, ненавязчивая музыка, официантки в васильковых веночках, берёзки, увитые огоньками, национальная кухня, адекватные цены и… очередь на улице :)) Вот так – все хотят в «Васильки»!

Из Минска мы уезжали на поезде «Барановичи-Караганда» в 21.53 — он идёт через Тулу (чудеса-то какие!). В 13.08 следующего дня мы прибыли на Ряжский вокзал, где всё волшебство сразу и закончилось… Но это совсем другая история.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Баттл городовых! Какая скульптура вам нравится больше?