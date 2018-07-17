Бахчисарай. Город-сад в оттенках серого

И впереди нас ждали очередные чудеса и артефакты. Достаточно было взобраться через сосновый лес на вершину горы...

Мы вышли на грунтовку, идущую по краю леса, над обрывами причудливых бахчисарайских скал к так называемым «Столбам» — монументальным фигурам выветривания, которые раньше мы видели только снизу, из города. Мы позвонили Оле — увы, расстроили её, объяснив, что не рассчитали время путешествия. Была ещё впереди поездка в Севастополь в начале лета, и мы отчасти искупили свою вину, и сходили-таки с Олей в странствие по Бомборам… А пока — внизу, в огромной чаше-долине под нами, лежал Бахчисарай.

Мы вышли на грунтовку, идущую по краю леса, над обрывами причудливых бахчисарайских скал к так называемым «Столбам» — монументальным фигурам выветривания, которые раньше мы видели только снизу, из города. Мы позвонили Оле — увы, расстроили её, объяснив, что не рассчитали время путешествия. Была ещё впереди поездка в Севастополь в начале лета, и мы отчасти искупили свою вину, и сходили-таки с Олей в странствие по Бомборам… А пока — внизу, в огромной чаше-долине под нами, лежал Бахчисарай.

Решив, что теперь торопиться нам некуда, мы решили всё-таки дойти до Бахчисарайского менгира — это не так далеко, пять километров от Столбов. Какое-то время мы шли над городом — пасмурные ландшафты расстилались под нами, ущелье за ущельем открывали свои изгибы. Вот и Успенский монастырь над Старосельем — всё-таки удивительно, как он разросся!

Но тут дорога свернула прочь от обрывов — и мы словно вышли в чисто поле. Вокруг простиралось плоскогорье, и где-то в невидимом пока овраге спряталась очередная наша цель.

К востоку от Бахчисарая

В просторной балке, в стороне,

Где овцы ползают одне

Окрест замшелого сарая,

Где тишина, покой и мир,

Стоит загадочный менгир.



Почтенный столп известняковый –

«Стоячий камень», мегалит,

Сородич древних таврских плит

Восстал над влагой родниковой –

Приятель каменным столпам,

Воздетым в мире тут и там.



Как от обрыва он отломлен –

Усердье или сам упал –

Как был доставлен он со скал,

Когда и кем он установлен,

Всегда ли был таким – про то

Теперь не ведает никто.



Над ним плывут тысячелетья,

Мелькают осень и весна,

Набеги, моры, лихолетья,

Неведомые племена

Друг друга губят в общей свалке –

И снова тишь в Менгирной балке.

Это — строчки из поэмы Александра Филлиповича Лагутина, ведущего инженера-конструктора звёздного отдела Крымской Астрофизической обсерватории, и посвящены они стоящему в балке на северных склонах внутренней гряды одинокому чертырёхметровому камню. Многие считают его менгиром, убеждены в его рукотворности, и доказательством считается тот факт, что выдолбленное в скале на противоположном склоне балки отверстие в потолке грота-пещеры и камень находятся точно на линии восток-запад.

«Менгир и «окно» являются как бы частями колоссального оптического инструмента. Они фиксируют некую оптическую ось в направлении восток-запад, на которой может оказаться восходящее солнце только в определенные дни. Поверив в собственную версию, я много лет проводил наблюдения, встречая восход солнца у менгира. Начинал, естественно с дней равноденствия, наиболее выгодных в смысле точности работы “инструмента“, когда точка восхода солнца быстрее всего смещается по горизонту. Не всегда ночевки у менгира давали результат, нередко бывали утренние туманы или тучи, но в удачные дни зрелище было феерическое: на черном фоне далекой скалы вспыхивала ярчайшая точка с ослепительными лучами. Фиксированными оказались дни, немного смещенные от равноденствий в сторону лета». А. Ф. Лагутин

Мы полюбовались на впечатляющий камень — сперва сверху, потом спустившись к его подножию, а потом поросшим кустарником дном балки, где встретили первые за эту поездку примулы, выбрались на противоположный склон.