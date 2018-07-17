Бахчисарай. Город-сад в оттенках серого
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
- Бахчисарай встретил нас пыльной серостью. Та часть города, в которой мы высадились из автобуса, производила в этот пасмурный день довольно грустное впечатление. Покрытые равномерным слоем пыли обочины и дома были унылы и бесцветны, и нам пришлось пройти порядочное расстояние сперва по сонным утренним кварталам, а затем по асфальтовой дороге вдоль кладбища — прежде чем картинки вокруг сделались чуть понаряднее… Узкие улочки со старенькими домиками вызывали любопытство своей неизвестностью, и мы даже начали колебаться, каким путём нам интереснее идти, свернуть в намеченном направлении или ещё немного прогуляться прямо, удовлетворяя своё художественное любопытство… Но серая палитра дня всё-таки погнала нас к городским окраинам.
Ханский дворец мы застали под глубокой «шубой» лесов — реставраторы явно спешили успеть закончить работы к сезону. Неподалёку, из школы, звучала бравурная музыка, зазывая на выборы. Мы прошлись по магазинчикам, выбирая сувениры, и попутно всё серьёзнее задумываясь о чебуреках. Обычно Бахчисарай — самое подходящее место, чтобы побаловать себя любимым лакомством, но не сегодня. Работали только два пафосных кафе. И мы, похоже, выбрали самое дорогое. Но уйти уже было невозможно — царившая за прилавком с сувенирами дама долго и настойчиво уговаривала нас заказать шурпу или лагман, но мы остались непреклонны, заказав по порции чебуреков и сбегав в магазин за пивом. Хозяйка дала нам отдохнуть только с появлением новых клиентов, но по окончании нашей чебуречной трапезы не преминула посетовать, что напрасно мы всё же не поели «жидкого»…
Чебуреки, не смотря на не самый гуманный ценник, оказались так себе — с сыром ещё ничего, а вот фарш в них был спорный. Но мы всё равно были довольны отдыхом, и теперь, сытые и тяжёлые, свернули с дороги влево, где круто вверх, по широкой петле улицы Пушкина мы поднялись к могучим, с чёрными подпалинами скалам балки Эрмени-маале. Во времена Крымского ханства здесь жили греки и армяне, а после 1783 г. сформировался русский квартал, и место стало «Русской слободкой».
Тропа привела нас к часовне Архангела Михаила, возвышающейся на фоне заросших кустарником скал. Её возвели в 1894 г. к сорокалетию обороны Севастополя. Деньги на строительство были собраны жителями Бахчисарая, а Севастополь пожертвовал икону Архангела Михаила, именем которого часовня и была названа. Севастопольское Братское кладбище прислало сюда икону св. благоверного князя Александра Невского. Спроектировал часовню симферопольский инженер М. Прага — также безвозмездно.
К востоку от Бахчисарая
В просторной балке, в стороне,
Где овцы ползают одне
Окрест замшелого сарая,
Где тишина, покой и мир,
Стоит загадочный менгир.
Почтенный столп известняковый –
«Стоячий камень», мегалит,
Сородич древних таврских плит
Восстал над влагой родниковой –
Приятель каменным столпам,
Воздетым в мире тут и там.
Как от обрыва он отломлен –
Усердье или сам упал –
Как был доставлен он со скал,
Когда и кем он установлен,
Всегда ли был таким – про то
Теперь не ведает никто.
Над ним плывут тысячелетья,
Мелькают осень и весна,
Набеги, моры, лихолетья,
Неведомые племена
Друг друга губят в общей свалке –
И снова тишь в Менгирной балке.
Это — строчки из поэмы Александра Филлиповича Лагутина, ведущего инженера-конструктора звёздного отдела Крымской Астрофизической обсерватории, и посвящены они стоящему в балке на северных склонах внутренней гряды одинокому чертырёхметровому камню. Многие считают его менгиром, убеждены в его рукотворности, и доказательством считается тот факт, что выдолбленное в скале на противоположном склоне балки отверстие в потолке грота-пещеры и камень находятся точно на линии восток-запад.
«Менгир и «окно» являются как бы частями колоссального оптического инструмента. Они фиксируют некую оптическую ось в направлении восток-запад, на которой может оказаться восходящее солнце только в определенные дни. Поверив в собственную версию, я много лет проводил наблюдения, встречая восход солнца у менгира. Начинал, естественно с дней равноденствия, наиболее выгодных в смысле точности работы “инструмента“, когда точка восхода солнца быстрее всего смещается по горизонту. Не всегда ночевки у менгира давали результат, нередко бывали утренние туманы или тучи, но в удачные дни зрелище было феерическое: на черном фоне далекой скалы вспыхивала ярчайшая точка с ослепительными лучами. Фиксированными оказались дни, немного смещенные от равноденствий в сторону лета». А. Ф. Лагутин
Мы полюбовались на впечатляющий камень — сперва сверху, потом спустившись к его подножию, а потом поросшим кустарником дном балки, где встретили первые за эту поездку примулы, выбрались на противоположный склон.
Вокруг уже ткались из пасмурного воздуха сумерки. И мы побежали к далёким огням, загоравшимся там, где готовился к ночи припорошенный пылью Бахчисарай.
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