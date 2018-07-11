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Гульбарий
В поисках Шамбаласы. Казахстан

В поисках Шамбаласы. Казахстан

Владимир Малдер

Владимир Малдер

На карте Казахстана, оказывается, множество мест с порталом в другие миры. Мы как-то имели счастье бродить по Босжире (был гульбарий), сегодня нас ждёт погружение помощнее, и портал скорее всего откроется не всем... Нашим гидом будет сам Эрнст Мулдашев искатель приключений Владимир Малдер. И не спрашивайте, заваривал ли он куст иван-чая, прежде чем всё это написал?.. Заваривал и даже не один! :)
 

— Привет всем! Мулдашева «В поисках Города Богов» читали? Нет? Ну и нафиг, нехрен тратить на этот треш время, т.к. город богов на самом деле не в Тибете находится, а в Казахстане. На самом деле, те горы, которые Мулдашев и ему подобные любят выдавать за пирамиды есть в Казахстане. Назовём это место Шамбала Шамбаласы.

В общем, началось всё с того, что наши камрады решили показать нам интересные места, а я как всегда всё прое… л. В результате че делать? Ну да, обдолбаться насваем и идти искать город богов Шамбаласы))))XD))))/ Хотя от увиденного и без насвая вставляет.

Шел я по высохшему ручью.

С этой стороны пики Босжиры напоминают неведомый Кадат по Говарду Лавкрафту.

Не, ну че? это не гора, а пирамида. Шамбаласы близко XD))))

Еще одна «пирамида».

Зато в отличие от города богов Мулдашева, где Кайлас тут есть конкреции, так что у нас ну чисто конкретный город богов. Шамбаласы однако.

Облако? кто сказал, что это облако это Махатмасы Шамбалас за нами са@ат и орында@ыз (наблюдают и следят) однако. НЛО мазафака. Надо было снимать на телефон для большей убедительности XD))))

Конкреции реально напоминают невиданных зверей.

Еще один «комплекс пирамид»

А вот настоящий каменный дворец! Даже с вратами!

А вот два пилона с иероглифами. Наверное именно здесь откроется портал, откуда придёт новый будда Майтреясы.

Ну а что было дальше? А там от увиденного я просто обалдел. Думаю, окажись там Мулдашев написал бы новую книгу про город богов, а точнее еще 5 книг. Ну, а я пожалуй обойдусь одним постом.

Странная скала с арочным порталом. Скалы были покрыты росписями древних иероглифов. Мулдашев бы наверное принял такое за иероглифы.... надо было снимать на нокию.

На скале сидел огромный орёл.

А вот и врата в Шамбаласы или... Мориясы.

Что только не пробывал. Сова, открывай, медведь пришёл, Сим-Сим, откройся, Сезам, Дер парол, Меллон, Милон... Лимон, Милонов XD))) Но врата так и не открылись.

А вот и зеркало царя смерти Ямы.

Если присмотреться можно увидеть гуманойдов, Виману шрастра и иероглифы. Надо было снимать на нокию, как настоящий Мулдашев.

Ущелье.

Что это? портал?

А этот камень - вылитый бог-лягушка Чак из игры Атлантида-2, а он насколько помню игру находился в Шибальбе, значит перед нами Шибальбасы - страна мёртвых.

Но не всё тут мёртвое. Вот цветочек растёт.

Жучок-чернотелка.

Ну и напоследок - панорамы.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Владимир Малдер, сегодня, в 09:11 +3

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