В поисках Шамбаласы. Казахстан
Владимир Малдер
— Привет всем! Мулдашева «В поисках Города Богов» читали? Нет? Ну и нафиг, нехрен тратить на этот треш время, т.к. город богов на самом деле не в Тибете находится, а в Казахстане. На самом деле, те горы, которые Мулдашев и ему подобные любят выдавать за пирамиды есть в Казахстане. Назовём это место
Шамбала Шамбаласы.
В общем, началось всё с того, что наши камрады решили показать нам интересные места, а я как всегда всё прое… л. В результате че делать? Ну да, обдолбаться насваем и идти искать город богов Шамбаласы))))XD))))/ Хотя от увиденного и без насвая вставляет.
Шел я по высохшему ручью.
С этой стороны пики Босжиры напоминают неведомый Кадат по Говарду Лавкрафту.
Не, ну че? это не гора, а пирамида. Шамбаласы близко XD))))
Еще одна «пирамида».
Зато в отличие от города богов Мулдашева, где Кайлас тут есть конкреции, так что у нас ну чисто конкретный город богов. Шамбаласы однако.
Облако? кто сказал, что это облако это Махатмасы Шамбалас за нами са@ат и орында@ыз (наблюдают и следят) однако. НЛО мазафака. Надо было снимать на телефон для большей убедительности XD))))
Конкреции реально напоминают невиданных зверей.
Еще один «комплекс пирамид»
А вот настоящий каменный дворец! Даже с вратами!
А вот два пилона с иероглифами. Наверное именно здесь откроется портал, откуда придёт новый будда Майтреясы.
Ну а что было дальше? А там от увиденного я просто обалдел. Думаю, окажись там Мулдашев написал бы новую книгу про город богов, а точнее еще 5 книг. Ну, а я пожалуй обойдусь одним постом.
Странная скала с арочным порталом. Скалы были покрыты росписями древних иероглифов. Мулдашев бы наверное принял такое за иероглифы.... надо было снимать на нокию.
На скале сидел огромный орёл.
А вот и врата в Шамбаласы или... Мориясы.
Что только не пробывал. Сова, открывай, медведь пришёл, Сим-Сим, откройся, Сезам, Дер парол, Меллон, Милон... Лимон, Милонов XD))) Но врата так и не открылись.
А вот и зеркало царя смерти Ямы.
Если присмотреться можно увидеть гуманойдов, Виману шрастра и иероглифы. Надо было снимать на нокию, как настоящий Мулдашев.
Ущелье.
Что это? портал?
А этот камень - вылитый бог-лягушка Чак из игры Атлантида-2, а он насколько помню игру находился в Шибальбе, значит перед нами Шибальбасы - страна мёртвых.
Но не всё тут мёртвое. Вот цветочек растёт.
Жучок-чернотелка.
Ну и напоследок - панорамы.
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
Вы читали книги Мулдашева?