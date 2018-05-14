Красота и гостеприимство Туркменистана

Дмитрий Койда Много ваших друзей и знакомых говорят про Туркменистан, как возможное направление для отпуска? Как часто название этой бывшей союзной республики вообще всплывает в разговоре? Отправляемся в эту загадочную страну с тульским путешественником Дмитрием Койдой . Рассказ от первого лица…

— Наконец-то я посетил Туркмению — последнюю страну в моём списке бывших республик Советского Союза. Открытие закрытого государства состоялось в конце апреля 2018 года.

Туркменистан расположен в Средней Азии. Граничит c Ираном, Казахстаном, Узбекистаном и Афганистаном. На западе омывается Каспийским морем. Столица государства — город Ашхабад.

Справа карта страны, слева герб — символ государственной власти Туркмении, соединившего в себе культурное наследие родоначальников туркменского народа Огузхана и династии сельджукидов, создавших в древности могущественную империю и оказавших заметное влияние на развитие как тюркских народов, так и населения Евразии в целом.

Короткое недельное путешествие (7 неполных дней) для представителей туристического бизнеса из России состоялось благодаря туркменской компании и его узбекского партнёра. Маршрут был чисто ознакомительным без большого количества достопримечательностей. Но, лично мне хватило и увиденного, чтобы понять насколько красив и интересен этот край.

Пейзажи Туркмении удивительны, разнообразны и достойны отдельного фотоальбома.

Сейчас хочу кратко рассказать о хронологии нашего туркменского знакомства. Надеюсь, часть информации вам пригодится, ведь буквально с этого года попасть сюда стало легче. Раньше я слышал про много отказов.

Наше же начало было сложным. Желающих посетить Туркмению набралось 16 человек. По какой причине я точно не знаю, но в течение месяца нашей группе не давали разрешение. Нужно было выкупать авиабилеты, но никто не решался этого делать.

Позже сообщили, что ничего не вышло, поездка отменяется. Я уже хотел заказать курьерскую службу, чтобы забрать паспорт из Москвы, но на следующий день наш местный куратор написал, что малюсенький шанс ещё есть. Решили подождать. Каждый день все мы нервничали, кто-то не выдерживал и отказывался, чтобы успеть запланировать другую поездку на эти даты.

Я был сильно расстроен, ведь буквально несколько дней назад из Туркмении вернулась другая группа, которая успешно и плодотворно объехала почти всю страну. Изначально я собирался с ними, ведь тур был сделан моей любимой «африканской компанией», но не получилось, по разным причинам…

Наступила пятница. Это последний день, когда станет известна судьба нашей поездки. Он закончился, но ответа так и не было. Вдруг, в субботу утром пришло сообщение, что добро дали, срочно покупайте билеты на понедельник. Я был в шоке. В моей практике никогда не было, чтобы я брал так близко к вылету. В это время резко вырос курс доллара, стоимость билета значительно подорожала. Но, мечта увидеть Туркменистан была сильнее, и я решился.

Перелёт «Москва — Ашхабад» прямой и по времени составляет примерно 3,5 часа. Рейс осуществляет Turkmenistan Airlines — на данный момент является одной из самых безопасных авиалиний в Азии.

Долетели отлично. Впечатлил международный аэропорт имени Сапармурата Туркменбаши. Он расположен всего в 7 километрах от цента города. Ниже внутренний фрагмент оформления крыши.

Визу в Москве мы получить не успели. Она стоит всего лишь 40 долларов. Второй вариант пересечь границу Туркменистана в аэропорту Ашхабада. Здесь вам придётся заплатить за визу уже в четыре раза дороже — 169 долларов!

Далее сканирование пальцев, фото контроль. Всё серьёзно и на высоком пограничном уровне. В обоих случаях попасть в страну можно только при наличии разрешения.

В документе указываются все туристы и самое главное принимающая туристическая сторона должна быть государственной.

Прошло менее часа после приземления и вот, мы уже стоим на земле (точнее асфальте) Туркменистана. Я счастлив, ведь это не только экзотический уголок планеты, но и моя первая новая страна в 2018 году. Нас встретил руководитель тур фирмы. Всем женщинам подарили по букету цветов.

В итоге в Туркмению из 16 прибыло только 8 человек (из них один прилетел на день позже, другой улетел на день раньше). Примечательно, что из мужчин в группе был только я один :)

Сразу предупрежу, что имён в этой заметке я специально не указываю и снимки участников рекламного тура с близкого ракурса не выкладываю. Если вас заинтересует поездка по Туркмении и Узбекистану (можно очень круто совместить) я вам могу выслать контакты в личной переписке. Так же отвечу на дополнительные вопросы и нюансы (а их много), которых я здесь не коснулся.

Из аэропорта нас сразу же повезли в один из ресторанов Ашхабада. Словами не передать как всё было вкусно. Кавказ и Восток не перестают удивлять своими гостеприимными застольями. Даже если вы уже сыты, остановится во время дегустации нескончаемых блюд невозможно. Главное потом это медленно встать из-за стола и не умереть ближайший час:)

Короче в Туркмении голодными не останетесь — вас точно порадует местная еда и цены на неё (в пересчете на рубли это крайне дёшево).

После ресторана мы поехали по вечерней столице в сторону отеля. Ночная подсветка потрясающая. Многие здания меняют цвета, вокруг тысячи фонарей и сотни фонтанов. Впечатление, что попал в городскую сказку.

Второй день был полностью посвящён знакомству с Ашхабадом. Тот, кто был здесь в советские годы и представить не сможет, как теперь выглядит город. Его не узнает даже человек, который приезжал сюда лет 5−7 лет назад.

Лично меня потрясло обилие красивейших скверов. Памятников и скульптур вообще не пересчитать.

Фонари, скамейки, а сколько цветов…

Во время экскурсии мы посетили один из самых лучших отелей Ашхабада — OGUZKENT. Нам показали несколько номеров и его шикарную инфраструктуру. Из номеров открывается прекрасный вид на город (пару кадров в этой заметке как раз я сделал из него).

Затем на окраине города прокатились на канатной дороге. Её длина 4 километра. Стоимость более 20 млн. долларов. Пока это первая и единственная канатная дорога в Туркменистане.

Вообще, примечательных объектов тут немало. Сам город является большой достопримечательностью. 25 мая 2013 года Ашхабад в пятый раз включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире.

Потрясены увиденным были все. Размах строительства невероятен.

Когда после поездки я возвращался в свой город, то мне в голову пришла мысль, что было бы здорово, чтобы его закрыли для аналогичного процветания хотя бы лет на пять :)

После развала Союза, Туркменистан пошёл по своему пути развития. Видя нынешние результаты, я считаю, что это был хороший выбор. Чем завидовать или ссорится с другими, лучше процветать самому. Вот Туркмения и развивалась и продолжает это делать.

**Чем желать смерти врагу, лучше пожелай долгой жизни себе. Туркменская пословица**

Фотография картины из отеля

Хотя про закрытость страны в целом я не совсем понял. Мы часто видели иностранцев, как в составе рабочих делегаций, так и туристические группы. Правда, все они были из разных стран, а из России никого. Но, теперь нас здесь ждут. Главное вовремя подать заявку и согласовать маршрут.

Далее нас ждала историческая экскурсия. В 18 километрах к западу от Ашхабада близ селения Багир расположены руины древнего города Ниса. В этот же день мы побывали здесь.

Ниса основана парфянами в III веке до н.э. и на протяжении последующих шести столетий служила первостепенной твердыней династии Аршакидов, а подчас и столицей Парфии (под именем «Михридаткирт», в честь царя Митридата). С 2007 года объект включён в список ЮНЕСКО.

Подобные места мне очень нравятся. Энергетика есть, достаточно всего лишь включить фантазию (вернуться в прошлое) и удовольствие от прогулки гарантировано.

На следующий день мы сели в 3 джипа и отправились к одной из главных раскрученных достопримечательностей страны под названием Дарваза. Расстояние от Ашхабада почти 270 километров.

Я был очень счастлив. Во-первых, обожаю геологические объекты, во-вторых, дорога проходит по знаменитой (прежде всего из-за песни и конфет) пустыне Каракум.

Она покрывает большую часть Туркменистана. Много лет назад в этой пустыни мои родители жили 3 месяца. Во время студенческой практики они испытали все прелести летней каракумской погоды. Это когда в тени температура от +45 до +55.

В нашем апрельском случае тут было комфортно, пустыня ласковая — не так жарко и повсюду видна растительная жизнь. После алжирской Сахары я влюблён в большие и малые дюны и теперь, каждый раз очень рад встрече с песчаным морем.

Немного про Дарвазу. В 1971 году советские геологи обнаружили здесь скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну (пустоту), из-за чего земля провалилась и образовалась большая дыра, наполненная газом.

Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь.

Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись — вот уже более 40 лет природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и ночью по всему перимерту.

В ноябре 2013 года известный путешественник и исследователь Джордж Коронис из Канады спустился на дно кратера для проведения исследований и сбора образцов. Ему удалось найти бактерии, которые живут на дне кратера при высоких температурах.

Эти бактерии не встречаются нигде на поверхности Земли и чувствуют себя превосходно, живя в небольшой экосистеме на дне раскалённого кратера.

В путешествиях, я стараюсь получать максимальное удовольствие от всего. Поэтому был очень расстроен, что «Врата Ада» мы посещали только днём. Любителям подобных мест рекомендую остаться здесь на ночь в палатках. В кромешной тьме светящийся кратер выглядит потрясающе. Вы можете посмотреть много снимков в интернете.

Чуть в стороне от кратера у нас был пикник на свежем воздухе. Шашлык и настоящий туркменский чай.

Я прекрасно провёл свободное время, облазил все близлежащие холмы. Нашёл даже залежи серы. Взял несколько образцов для своей минералогической коллекции и, конечно, набрал в пакет горсть каракумского песка.

Так же мы посетили два других подобных карстовых провала. Эти кратеры не горят, давление газа здесь гораздо слабее. На дне одного из кратеров — пузырящаяся жидкая грязь светло-серого цвета (типа грязевого вулкана), на дне другого — вода бирюзового оттенка.

До этого мы передвигались на микроавтобусе и я сидел на заднем сиденье, а в этот день я находился на лучшем фото месте — рядом с водителем и поэтому сделал много кадров через лобовое стекло. После обеда мы выехали обратно в Ашхабад. К тому времени на небе появились живописные облака.

Вечером мы ещё успели прокатиться на важной городской достопримечательности (на фото только надземная часть).

Общая высота сооружения — 95 метров со шпилем, представляет собой ступенчатую пирамиду, на которой возвышается колесо обозрения с диаметром внешнего круга 57 метров. Это самое крупное колесо обозрения закрытого типа в мире, занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Вид изнутри.

Фонарей в Ашхабаде просто тьма. А ведь это окраина города. Представляете, что творится в центре?

Когда вышли на улицу было уже темно. Подсветка всех зданий и сооружений тут реально красивая. Обязательно прокатитесь по ночному Ашхабаду.

В заключении первой части хочу ещё поделиться эмоцией на счёт местных жителей, в первую очередь это касается женской половины.

По приезду, сразу бросается в глаза, что от мала до велика все ходят в национальной одежде, ярких разноцветных платьях и головных уборах.

Это невероятно ярко и колоритно, особенно для туристов. Я сразу вспоминаю Мали, Индию и другие страны, где женщины одевают на себя все краски и цвета мира.

Важный момент, что у подрастающего поколения это развивает чувство патриотизма, дети помнят о своих корнях. Например, школьная форма здесь цвета туркменского флага. Молодцы! По доброму завидую и поддерживаю!

Прошло всего несколько дней после возвращения из Туркменистана — забыта тяжёлая дорога и усталость. Сейчас остались только приятные воспоминания и улыбка этой девушки, олицетворяющая красоту и гостеприимство этой замечательной страны.

**Рана от сабли заживёт, от языка — нет. Туркменская пословица**

Возможно, кто-то прочитав начало, сильно удивился почему я описываю поездку в Туркменистан немного в хвалебном стиле и о ряде вещей умалчиваю.

Моя задача во время путешествия увидеть лучшее и показать это другим путешественникам, только собирающимся в те края. Считаю, что бесполезная критика, а порой и горькая правда, обижает местных жителей. В Туркмении я слышал об этом от ряда людей, читавших в интернете и прессе заметки о своей стране, которые написали некоторые блогеры.

Последним, прежде всего нужно понимать, что для кого-то это просто деньги, пиар и лайки, а для других это их Родина, где они живут со своими родными, в земле которой лежат их предки.

Любой туркмен готов жизнь отдать за сохранение мира и суверенитета на своей земле (впрочем как и другие восточные народы), поэтому любое слово может нанести глубокую рану в их сердце.

Проблемы есть везде, но, не в каждом государстве получается их решить. В Туркменистане после обретения независимости явно получилось многое. Прежде всего хочется отметить, что здесь успешно решён вопрос с наркотиками — теперь их тут нет. Матери и отцы больше не плачут по своим детям, умершим от этой дряни.

Хотя не всем это нравится, но ведётся тотальная борьба с курением. Даже туристы могут ввести сюда не более двух пачек сигарет. Нынешнему поколению придётся немного помучиться на этапе отвыкания, зато следующее, будет здоровее.

Понравилось, что на улицах городов Туркменистана даже и не пахнет криминалом. Бросается в глаза, что маленькие детишки в одиночку спокойно идут после уроков домой. А сами школы выглядят как дворцы.

Вот, кстати, проезжаем мимо очередного детского садика. Причём это в провинции далеко от Ашхабада.

Не все, наверное, знают, что Туркменистан является нейтральным государством (в международном праве — неучастие в войне, а в мирное время отказ от участия в военных блоках).

Думаю этот фактор и наличие природного газа (4-я страна в мире по запасам) позволяют развиваться им в нужном направлении. Во всяком случае по внешней картинке это заметно.

Для информации — с 1993 года по 1 ноября 2017 года в Туркмении существовали лимиты на бесплатную электроэнергию, водопользование и газопотребление, не имевшие аналога во всём мире.

Так что в целом здесь всё хорошо. А с остальными социальными вопросами они со временем сами разберутся.

Теперь переходим к нашей ознакомительной поездке. После Ашхабада и Дарвазы мы на микроавтобусе отправились на запад страны в сторону города Балканабад (см.карту). Расстояние 430 километров. Это был четвёртый день путешествия.

Первая остановка была в месте под названием Ков-ата. Все его знают как Бахарденское подземное озеро. Название в переводе с туркменского означает «отец пещер». Общая длина пещеры, в которой расположено озеро — 250 метров.

Ширина озера — 23 метра, глубина 14 метров. Температура воды от 33 до 38 °C круглый год. Это вход в пещеру.

Бахарденская пещера относится к числу довольно древних по геологическому возрасту полостей, её нижняя часть в настоящее время наполнена термальными водами. К озеру ведёт длинная подсвечиваемая лестница в 350 ступеней.

В лечебной воде озера содержатся 38 химических элемента. Здесь можно подлечить такие болезни как: ревматизм, простуда, кожные и почечные заболевания.

Пока я был внизу, пропустил яркое свадебное мероприятие. На площадь, перед входом в пещеру, приехали десятки машины. Родные и гости молодожёнов устроили танцы под живую музыку.

Я застал только последние мгновения. Подошёл, чтобы сфотографировать невесту и жениха, но они уже сели в самую главную машину и через минуту все уехали гулять дальше. Свадьбы здесь классные, весёлые и, по количеству приглашенных, очень масштабные.

Далее, до финальной точки нам оставалось чуть более 300 километров. В программе тура больше ничего интересного в этот день не значилось, только лечебное озеро и длинный переезд.

Люблю случайности и дорожные сюрпризы. Накануне, при посещение газового кратера, водитель одного из джипов очень интересно рассказывал про красоты своей Родины.

Все представляют, что Туркменистан это пустынная страна, но оказывается тут есть горы, леса, водопады и другое. Многого мы не видели, но я прекрасно знаю, что это есть и рисую виртуальные картинки в своём воображении.

У меня поэтому представление о стране складывается всегда из суммы трёх факторов. Первый — это что я знаю о стране из разных источников, второй фактор — то, что я увидел своими глазами, третий — информация от местных жителей. Причём бывает так, что второй не самый главный для меня. Он просто субъективно дополняет два других.

Так вот, водитель, узнав куда мы едем завтра, поведал об одном населённом пункте, находящемся не так далеко от шоссе. Его в нашей программе не было.

Сразу стоить отметить, что путешествие по Туркеменистану происходит по заранее, строго согласованному маршруту и отклонения не допускаются.

Мы, несмотря на запреты, начали уговаривать нашего замечательного гида (он же сопровождающий и руководитель принимающей стороны) заехать по-быстрому в данное село. В итоге нам это удалось. Прошло минут тридцать, как автобус свернул вправо от дороги и поднялся немного в горы, и вот, мы уже въехали в Нохур.

Этот регион необычаен по своей красоте и культуре, населён туркменами горного племени нохур, которые сохранили и пронесли сквозь века свою своеобразную культуру, традиционные ремесла и архитектуру.

Нохур вошел в список «100 самых романтических мест мира».

Колоритные селения Старый и Новый Нохур на горном плато — это суровой красоты двухэтажные дома самобытной архитектуры, выложенные на склонах из горного камня, среди живописных виноградников, миндальных и гранатовых деревьев.

Тот же вчерашний водитель на джипе рассказал, что как-то раз он возил туриста из Японии, посетившего все страны мира. В Туркменистан он приехал ради Нохура, а конкретно хотел увидеть уникальное кладбище. Ранее он таких нигде не встречал.

Наш автобус проехать к нему по грунтовой дороге не мог, хотя расстояние было всего один километр, поэтому поймали местную машину и четыре человека из нашей группы посетили это печальное, но крайне интересное место.

Дело в том, что многие нохурские надгробия украшены рогами горного козла или архара. Ни культ Туркменбаши, ни ислам не смогли вытеснить древних языческих верований и обрядов.

Жители села искренне почитают этих животных и они считают, что дух горного козла, связанный с рогами и после смерти, поможет духу умершего поселянина добраться до небес. Кто-то считает рога своеобразным оберегом, другие рассказывают, что это символ настоящего непокорённого воина.

Пейзажи за окном в этот день были практически однообразными, но приближаясь к городу Балканабад мы увидели вот такие красочные виды и остановились для фотографирования.

Мне было волнительно, ведь я знал, что вблизи города Небит-Даг (теперь Балканабад) проходили съёмки моего любимого фильма «Кин-дза-дза».

Наш гид родом отсюда и десятилетним мальчиком он видел здесь знаменитых советских актёров. Рассказывал как в городе разбирали колесо обозрения и потом перевозили на съёмочную площадку в пустыне.

Так же, в этом районе, в конце 60-х годов снимали эпизоды фильмов: «Белое солнце пустыни» и «Золотой телёнок».

Сам город был основан в 1933 году на транскаспийской железной дороге, в связи с разработкой нефтяного месторождения. Это скульптурная композиция «Первопроходцы».

Нас поселили в очень симпатичный отель. Приезд сюда мы отметили грандиозным ужином с обилием местных блюд и дегустацией отменного туркменского коньяка. В завершение принимающая сторона вручила на память нам классные сувениры. Было очень приятно, за что им (повару, гиду, менеджеру) огромное спасибо!

Балканабад оказался небольшим, но уютным и красивым городом. Вид из нашего отеля на одну из окраин.

Утром, перед отъездом, я успел сфотографировать все памятники и скульптуры в радиусе километра. Но, более всего мне запомнился момент на территории отеля, где гуляли павлины. Впервые я видел как самец усердно ухаживает за самкой, раскрывая перед ней свой гипнотизирующий хвост, издавая при этом манящие звуки.

Удивительно, но она не только не хотела смотреть на перьевой спектакль, но через минуту вообще ушла по своим делам.

Пятый день подарил мне второй геологический подарок (первый это Дарваза). За нами снова приехали наёмные джипы и мы отправились в достаточно глухие районы страны. Поездка была немного утомительной. На обратном пути у одной из машин на яме даже разорвалось колесо. Всего проехали в этот день более 600 километров.

По дороге видели много верблюдов, большинство дикие. Этот кадр исключение. Я фотографировал их каждый раз, ведь для жителей центральной России это экзотика.

Другие животные уже не так редки, но смотрелись они тут не менее гармонично. Лошадь в Туркмении, как корова в Индии, почти священа.

На этом и на кадре выше — дикие лошади, они пришли утолить жажду на искусственный водопой. Увидев машины мама с ребёнком поспешила удалиться.

В пути была ещё одна «дюнная» остановка. Прогуляться по песочку — милое дело, но, нужно быть осторожным — скорпионы, змеи. Мне не повезло, не встретил ни одного гада:)

Эх, теперь даже и не знаю, когда в следующий раз доведётся любоваться нечто подобным. Хотя вру, знаю, скоро, и, возможно, даже в России:)

В апреле пустыня по-весеннему красива. Летом беспощадное жаркое солнце внесёт свои коррективы и здесь будет уже совсем другая картина.

Наконец, мы приблизились к цели сегодняшнего дня — каньону Янги-Кала. Это одна из важных природных достопримечательностей Туркменистана.

Машины забрались на высокое плато и затем мы остановились для пикника на самой крайней точке, откуда открываются умопомрачительные виды.

Любители геологических объектов и ценители «обнажённой истории Земли» будут здесь в полном восторге.

Я каждый раз смотрю на что-то из этой оперы и не могу поверить, что нахожусь на нашей планете. Я бы с удовольствием остался тут на пару дней.

В цвете пород каньона преобладает красный.

Хочу предупредить, если приедете сюда в яркое время суток (как мы), одевайте солнцезащитные очки — будет лучше и контрастнее видны все детали и оттенки. Просто яркий свет выбеляет все тёмные цвета.

На закате или рассвете не приезжайте, а то я сильно расстроюсь и обижусь на вас:) Прощаться с каньоном, лично мне, было тяжело. Если выпадет ещё шанс, вернусь сюда снова — остались нереализованные желания.

Часть пути мы возвращались по старому маршруту, затем по новой дороге, поскольку двигались в другой город, расположенный на берегу Каспийского моря…

В следующей части я расскажу про оставшиеся два дня нашего рекламного тура по гостеприимному Туркменистану, подведу итоги поездки и дам несколько практических советов.

Продолжение следует.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Захотелось в Туркменистан?