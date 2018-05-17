Патагония. Часть вторая, чилийская

Геннадий VKup Название «Патагония» происходит от слова patagón - так Магеллан называл коренных жителей, считая их гигантами. Хотя ростом они были всего-то 180 см... Границы Патагонии до сих пор чётко не определены. Часть её находится в Аргентине ( был гульбарий ), часть - в Чили. Мы продолжаем путешествовать с Геннадием VKup по горам и пампасам, смотреть и удивляться, что всё это тоже наша планета! Въезжаем в Чили...

- У нас сложилось впечатление, что Чили страна победнее Аргентины и подешевле. Один американский доллар менялся на 20 аргентинских или на 600 чилийских песо. Сами аргентинцы заверяли нас, что отовариваться по крупному выгоднее в Чили, и они часто практикуют такое. Других различий мы не ощутили.

Национальный Парк Чили — Торрес дель Пайне (Torres del Paine)

Ещё через пару часов езды, уже по грунтовым дорогам, мы приехали в центр национального парка Чили — Торрес дель Пайне. Хотя добираться до этих мест приходтся авторанспортом либо из Эль Калафате, как мы, либо из прибрежного городка Пуэрто Наталес (Puerto Natales), который чуточку поближе, но имеет меньший аэропорт, не принимающий большие самолёты, тем не менее это самый посещаемый национальный парк Чили, принимающий более 2 миллионов туристов ежегодно.

Торрес дель Пайне в переводе с индейского на русских означает Голубые Башни. Название произошло от трёх остроконечных вершин вблизи которых мы и остановились на следующие три дня

Хотя парк расположен рядом с Андами, Торрес дель Пайне отдельная геологическая формация. Миллионы лет назад, огромный поток расплавленной магмы образовал посреди патагонских степей высокий горный массив. Оледенения и суровые климатические условия выветрили мягкие породы и за последние несколько тысяч лет сформировали красивый рельеф, характерными особенностями которого являются Лос Куэрнос (Los Cuernos), в переводе с испанского «рога»

Торрес дель Пайне считается одним из самых популярных парков для пешеходных маршрутов в мире. Парк предлагает множество маршрутов для однодневных походов, а также два самых известных трека — кольцевой «O” или «El Circuito», это 7−8-ми дневный переход вокруг горного массива Пайне (Macizo Paine), и самый популярный «W», сокращенная версия первого маршрута вдоль южной части массива Пайне, поход по которому занимает 3−4 дня.

Лос-Куэрнос можно наблюдать под разным углом с большинства обзорных пунктов парка. Высотой более 2000 метров, они являются неотъемлемой частью тропы W. Здесь есть место для кемпинга, домик, можно приобрести продовольствие и переночевать. Просто к подножию башен можно добраться пешком и в тот же день вернуться обратно.

Одним из красивых мест в парке Торрес дель Пайне является ледник Глейшер Грей (Glaciar Grey). Из четырех ледников парка, Глейшер Грей самый известный, крупнейший и наиболее доступный. Ледник длиной 28 км и общей площадью 270 квадратных километров является частью огромного Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине в мире после Антарктиды и Гренландии.

К сожалению мы не смогли подобраться к этому леднику, т.к. после дождей был затоплен короткий переход через одноименное озеро, а идти вокруг него у нас не хватало времени. Поэтому фото только издалека

Озеро Грей (Lago Grey)

Лагуна Азул (Laguna Azul) расположена у въезда в парк и окружена лесом и горами

Озеро Пехое (Pehoe)

Большой каскад на реке Пайн (Rio Paine)

Водопад на реке Лос Перрос (Rio Los Perros)

Вершина Алмиранте Нието (Almirante Nieto) скрыта в облаках

Ещё одна из достопримечательностей парка — большое разнообразие фауны: 118 видов птиц (15 видов хищных) и 26 млекопитающих (включая гуанако, пуму, андского оленя, южноамериканскую лисицу). Некоторые из этих видов весьма распространенны (гуанако), другие находятся под угрозой исчезновения (андский олень).

Несмотря на 2 миллиона туристов в год в парке, животные непуганные и подпускают к себе очень близко

Мы остановились в отеле Рио Серано (Rio Serrano) на самой территории национального парка

Сервис и удобства — стандартные для хорошего отеля, а вот виды на горы уникальные

Утренний рассвет

Радуга после дождя другим утром

После трёх дней в парке Торрес дель Пайне мы отправились дальше на юг в гордок Пуэрто Наталес.

Провожал нас настоящий, чилийский гаучо (Не артист или аниматор. Просто он спускался с гор и мы его перехватили, поговорить. Те, кто знал испанский.)

Пуэрто Наталес (Puerto Natales)

От нашей гостиницы в национальном парке Торрес дель Пайне до следующей остановки в Пуэрто Наталес ехать около двух часов. Мы выехали туда уже к концу второй половины дня, после трекинга к озеру Грей и всю дорогу слушали лекцию Алехандро о мате и учились его пить. О том как надо готовить сосуд мате (у нас его почему-то называют калебас, но Алехандро всё время гворил «мате»), о том как заваривать и сколько раз добавлять воду, естественно, — о его полезных свойствах, о том, что аргентинцы его всё время пьют (ну это мы и сами уже заметили). Ему удалось убедить практически всех, что абсолютно гигиенично пить из одного сосуда нескольким людям потому, что мате обладает бактерицидными свойствами. После этого он запустил мате с мате по кругу и оставшееся время все расслаблялись и пили мате.

В принципе, в Пуэрто Наталес интересного немного. Мы остановились там на ночь только для того, чтобы не делать слишком длиннный переезд сразу в конечную точку нашего наземного путешествия на берегу пролива Магеллана, порт Пунта Аренас (Punta Arenac).

Наша гостиница в Пуэрто Наталес

Долгое время эта часть Патагонии была совсем никому неинтересна и лишь с началом овцеводческого бума в начале XX века Аргентина и Чили стали претендавть на эти места. На тихоокеанском побережье победила Чили. Для вывоза продукции овцеводства в Европу и Северную Америку в 1911 году был основан порт Пуэрто Наталес. Однако падение спроса на шерсть и мясо после Второй Мирвой войны сильно подкосило городок. В 60х его население сократилось вдвое. Современный туристический бум немного реанимирует местную экономику, но у Пуэрто Наталес здесь появился мощный конкурент — Пунта Аренас, расположенный удобнее с точки зрения туристских маршрутов.

Может во всём мире спрос на баранину и упал в середине прошлого века, но в Патагонии как в Аргентине, так и в Чили овцеводство как было, так и осталось

Готовить баранину там любят и умеют. Баранов в Патагонии готовят целиком, как в крутых ресторанах,

так и на природе

Их распинают на специальных крестовинах и жарят вращая

Порции настолько огромные, что у меня закралось подозрение не замышляют ли они что-то недоброе в конце путешествия. А реально я прибавил несколько килограмм, несмотря на то, что активно ходил по горам. (13−15 километров в день у меня получалось, в среднем.)

Хотя мы и добрались до Пуэрто Наталес под вечер, но городок всё-таки осмотрели. Прямо перед нашей гостиницей стоит монумент с летящими людьми. Композиция называется «Любите Ветер». Она актуальна для этого места, да и для всей Патагонии потому, что здесь всегда сильные ветра, Собственно эти сильные ветра и определяют климат и особенности Патагонии. Над океаном они носят название «Ревущие Сороковые»

Дальше в городе мы увидели эти необычные скульптуры богов южно-патагонскх индейцев. То, что эти боги многое значат для местных мы поняли из множества других аналогичных изображений и сувениров.

В городе оригинально решены места сбора мусора, они выполнены в виде фигурок людей различных профессий, вот типа этого шахтёра

Ну естественно порадовала ещё одна встреча с отечественным автопромом

А завершился день ещё одним сюрпризом, развенчанием мифа о том, что Международный Женский День 8 Марта, празднуют только в бывшем Союзе. Алехандро поздравил всех женщин нашей группы и подарил каждой по мате

Пунта Аренас (Punta Arenas)

Утром следующего дня мы отправились в конечную точку нашего путешествия по материку Южной Америки, в самый южный материковый город на планете Земля, столицу чилийской Патагонии — Пунта Аренас. В переводе на русский — Песчанный Мыс.

Город Пунта Аренас расположен на материковой части пролива Магеллана всего в нескольких десятках километрах от самой южной точки материка Южная Америка. Вон там вдали вмден противоположный берег пролива — большой остров архипелага Огненной Земли.

Название месту — Sandy Point, трансформировавшееся в испанский Punta Arenas, дал дед Байрона, английский адмирал Джон Байрон, потерпевший здесь кораблекрушение в 1741 году. Памятник всем потерпевшим кораблекрушения в проливе Магеллана (не только Байрону) стоит на набережной Пунта Аренаса

Первое поселение, давшее начало городу появилось здесь в 1848 когда, когда Чили и Аргентина начали задумываться о проведении между ними границы. Чилийцы быстрее осознали стратегическую важность пролива и здесь подсуетились первыми. В результате до сих пор весь пролив Магеллана контролируется чилийцами. Со времени первого поселения и до наших дней здесь расположена их военно-морская база. Особое значение для мирового судоходства пролив имел до открытия Панамского канала в 1914 году. Затем его значение постепенно падало.

Процветание торгового порта было связано с экономическим (читай овцеводческим) бумом в Патагонии. В городе есть даже памятник овцеводам. Скульптурная группа изображает местного пастуха с лошадью, собакой и стадом овец.

Во второй половине XX века здесь на шельфе нашли нефть. В последние годы, вдобавок, бурно растёт туризм. Так что город сейчас имеет населения больше130000 человек и не сказать что бедствует. Население по бльшей части потомки европейцев. Больше 50% - хорватов, а также шведы, ирландцы и другие. В последние годы стали появляться индусы.

Военные инсталяции чилийской базы хорошо видны с дороги, при подъезде к городу со стороны Патагонии. Это радары военного аэродрома

Не знаю специально или просто так получилось, но при въезде в город по автодороге последовательно появляются корабли-музеи в историческом порядке. Первым появляется реплика-музей первого обошедшего Землю вокруг, корабля Фернандо Магеллана «Виктория»

Затем, реплика знаменитого брига «Бигль», на котором Чарльз Дарвин совершил своё кругосветное путешествие, приведшие к возникновению теории эволюции. В честь этого корабля также назван следующий пролив между Атлантическим и Тихим океанами, немного южнее. (Но об этом потом, в следующей части нашего путешествия)

Завершает эту импровизированную историческую экспозицию относительно современный сторожевой корабль чилийского ВМФ

С вершины холма Ла-Крус (La Cruz) открывается панорамный вид на Пунта Аренас, а на горизонте видна Огненная Земля на другой стороне пролива

А если смотреть на город со стороны пролива, то он выглядит так

Ну, а теперь в сам Пунта Аренас. Его центром является площадь Муньос-Гамеро (Plaza Munoz Gamero), окруженная великолепными особняками и обсаженная соснами и кипарисами.

В центре площади установлена бронзовая скульптура Фернанда Магеллан

В нижней части монумента Магеллана окружают фигуры индейцев-аборигенов. Традиционно индейцы-селькнамы были кочевым народом и жили за счет охоты. Они практически не имели контактов с испанскими колонизаторами до второй половины 19 века, когда европейские колонисты начали осваивать обширные степные территории для крупных скотоводческих ферм. С ростом стад крупного рогатого скота и овец, сокращались исконных охотничьи угодья. В результате индейцы, не знавшие понятия о частой собственности, стали охотиться на овец. Колонисты воспринимали это как бандитизм. Вооруженные отряды (частые армии) выслеживали и убивали селькнамов. Чудовищный геноцид завершился истреблением коренных обитателей Патагонии. И к этому были причастны самые богатые граждане Пунта-Аренаса.

Памятник местному богачу Хосе Менендесу установлен на центральной площади в 1975 году в честь столетия со дня его рождения. В начале двадцатого столетия семейство Браун-Менендес владела одной из первых и доходных овцеводческих ферм в регионе. Кроме разведения овец, члены семьи занимались снабжением транзитных судов, пополнявших в местном порту запасы топлива и провизии.

Площадь Плаза-Муньос-Гамеро окружена зданиями, напоминающими о золотом веке города. Особняк Сары Браун (Palacio Sara Braun). Литовка по происхождению, прибыла в Пунта-Аренас вместе со своими родителями в 1874 году. Удачно вышла замуж за португальского дельца, который через несколько лет скоропостижно скончался от туберкулеза, оставив вдове приличное наследство. С таким наследством можно было не торопиться в Рай, и Сара Браун прожила на грешной земле до 92 лет. Дворец был построен в 1905 году по проекту знаменитого французского архитектора Нума Майера в стиле неоклассицизма. Отделкой здания занимались специально выписанные из Европы мастера, шикарная антикварная мебель тоже была доставлена из Старого Света.

Городской католический собор

Место нашего сбора, элегантный четырехзвёздочный отель Cabo de Hornos на центральной площади. Всего в городе около 50 отелей на разный вкус и финансовые возможности.

На улицах центра города

Местная конная полиция

Всё-таки популярен советский автопром в Латинской Америке, Лада в самом южном городе планеты

Набережную украшают архитектурные экспозиции из старых морских буев и поднятого с морского дна Магелланова пролива фрагментов судов

Настоящие хозяева набережной Голубоглазые Бакланы. Бакланы похожи на пингвинов, но умеют летать и у них тонкая шея.

На набережной стоит высотный пятизвёздочный отель и здания военно-морской базы чилийского ВМФ (на переднем плане).

На крыше этого отеля есть ресторан с бассейном, а так же открывается ещё одна панорама на город

А в другую сторону — вид на порт, где нас ждёт «Stella Australis» (в переводе Южная Звезда) продолжать путешествие по проливам, фьордам и островам Огненной Земли

Продолжение следует.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Какая часть Патагонии понравилась больше?